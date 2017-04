Storie di jazz Alessandra Pascali e Stevie Biondi al Q Bar il 13 aprile 2017

I DUETTI DI ALESSANDRA PASCALI E STEVIE BIONDI IN PRIMA ASSOLUTA AL Q PER LA SERATA DI CHIUSURA DI STORIE DI JAZZ

Giovedì 13 aprile il Q Restaurant Bar ospita l'ultimo appuntamento live della stagione con il nuovo progetto “Duets” di Alessandra Pascali e Stevie Biondi accompagnati da una band all stars

Chiusura con il botto giovedì 13 aprile per STORIE DI JAZZ, la stagione di concerti live al Q Restaurant Lounge Bar organizzata dalla Scuola di Musica Gershwin con la direzione artistica di Maurizio Camardi.

Una programmazione che per tutto l'inverno ha portato a Padova i big della musica jazz e soul a livello internazionale e che in occasione dell'ultimo appuntamento della stagione indoor propone una serata-evento in prima assoluta che riunisce sul palco in un nuovo progetto, intitolato “Duets”, due voci del panorama nazionale amatissime dal pubblico padovano accompagnate da una band d'eccezione.

Da un lato Alessandra Pascali, cantante dalle corde raffinate tra jazz e soul nota per le sue numerose collaborazioni e per essersi affermata nel circuito musicale sia come solista sia come direttrice dei cori Blubordò e Choritaly.

Accanto a lei Stevie Biondi, fratello del celebre Mario Biondi – con il quale ha condiviso progetti discografici e live – e da alcuni anni protagonista come voce solista in club, rassegne e festival dove si è fatto notare per la sua sonorità inconfondibile tra soul, funk e rhythm 'n' blues.

Insieme a loro per questa imperdibile serata una band d'eccezione composta da:

Stefano Freddi - tastiere

Riccardo Bertuzzi - chitarre

Pasquale Cosco - basso

Carmine Bloisi - batteria

Il concerto avrà inizio alle 21.30

Diverse come sempre le formule per assistere al concerto:

- la cena con jazz menu e tavolo riservato (su prenotazione)

- la poltronissima "prime file" per il solo concerto: euro 20 inclusa consumazione

- la poltrona per il solo concerto: euro 15 inclusa consumazione

- l'ingresso generico con posto in piedi: euro 10 inclusa consumazione

È possibile, anzi consigliato, prenotare i posti a cena al Q Restaurant (049.8751680) o acquistare i biglietti per il solo concerto in prevendita rivolgendosi alla Scuola di Musica Gershwin (342.1486878 - info@storiedijazz.com)

Il calendario completo è consultabile sulla pagina facebook Storie di Jazz

giovedì 13 aprile– ore 21.30

Q Restaurant Lounge Bar, Padova

ALE PASCALI & STEVIE BIONDI "DUETS"

Modalità di ingresso:

