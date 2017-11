"Storie di Piombo", il docu-film di Toni Andreetta alla biblioteca di Abano Terme

Nell'ambito della rassegna Racconti di Confine, diretta da Michele Angrisani, lunedi 4 dicembre alle ore 21 alla biblioteca civica di Abano Terme sarà proiettato "Storie di Piombo", il docu-film di Toni Andreetta con protagonista il sociologo Sabino Acquaviva, presentato lo scorso anno nello spazio della Regione alla 73esima Mostra d' Arte Cinematografica di Venezia.

La serata ad Abano sarà introdotta da Michele Angrisani alla presenza dell'autore.

Narrare la Padova degli anni Settanta con la voce e l'esperienza di chi quegli anni di piombo li ha vissuti: è il racconto di Toni Andreetta, regista padovano che, confrontandosi con Acquaviva, ripercorre la vita sociale e politica della città euganea. Ne è risultata una docufiction dal titolo "Storie di piombo", sorta di omaggio a Sabino Acquaviva, sociologo e scrittore autorevole, allora preside della facoltà di Scienze Politiche, scomparso nel 2015, famoso nel mondo per il suo saggio "L'eclissi del sacro nella civiltà industriale".

Il film è prodotto da Videolab di Michele Parisi, con la consulenza scientifica di Carlo Alberto Zotti Minici, promosso dal Dipartimento dei Beni culturali dell'Università di Padova col sostegno della Regione Veneto.

Il regista sostiene che il suo non vuole essere un documentario descrittivo: “Da tempo avvertivo la spinta a documentare, attraverso i racconti e le immagini della Padova di allora, quanto di quella temperie, oggi quasi del tutto rimossa, rimane nella memoria della gente, ma, ripeto, non si tratta di una ricostruzione storica documentaria di quegli anni. Ho cercato di dare respiro a ciò che rimane, come emozione, nel cuore della memoria di quegli anni difficili e pericolosi, quando Padova era divenuta città laboratorio per gruppi sovversivi ed eversivi, di sinistra ma anche, in misura non certo minore, di destra”.

