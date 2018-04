“Storie segrete della storia di Padova” presentazione alla Mondadori

Il nuovo libro della scrittrice e giornalista padovana, suo secondo saggio sulla città del Santo edito da Newton Compton Editori

Venerdì 6 aprile, dalle 18.30, a La Forma del Libro di via XX settembre, con la moderazione del critico d'arte Maxi Sabbion e sabato 7 aprile alla Mondadori Bookstore di Piazza Insurrezione, ore 15.30, ci saranno le presentazioni del libro della scrittrice e giornalista padovana Silvia Gorgi, dal titolo “Storie segrete della storia di Padova” (Newton Compton Editore). Protagonista dell’opera è la splendida città di Padova, raccontata dall’autrice attraverso simboli, leggende, volti e ricordi del passato, alla scoperta di storie segrete e affascinanti, interessanti per visitare la città in itinerari nuovi in questa primavera appena iniziata. Nel corso dei secoli Padova si è rivelata una città centrale per la cultura e la storia italiana. Questo libro cerca di svelarne nuovi aspetti raccontando tante piccole storie nascoste dietro quella più ufficiale. Dalla Padova prima che fosse Padova dei Veneti antichi, ai condottieri che l’hanno attraversata, come il principe spartano Cleonimo e in seguito Attila.

In queste pagine si potrà rileggere il destino di tiranni sanguinari come Ezzelino, guerrieri impavidi come Stefano di Transilvania, si scopriranno i segreti che celano tele di capolavori che il mondo c’invidia, opere d’arte trafugate, ritrovate, recuperate. Ma troveranno spazio anche Ruzante, Palladio, Foscolo, in aspetti inediti. Nel Lazzaretto patavino prenderanno forma storie di stregoneria, sarà possibile immedesimarsi in uno studente forestiero del Cinquecento; verranno a galla le condizioni dei reclusi nella Casa di Forza di un tempo, e delle cosiddette donne di malaffare. Uno spaccato sociale utile per raccontare la città attraverso il suo ventre molle. È una Padova multiforme, dai mille volti, quella che Silvia Gorgi ci presenta, che miscela arte e umanesimo, scienza e magia, povertà e ricchezza, politica e potere, e in cui Joyce analizza il Rinascimento, Boccioni definisce la sua poetica, innamorandosi, e la morte di Berlinguer apre un giallo. Una Padova che, nella storia passata, trova le radici per costruire il suo futuro.

Fra le storie presenti nel libro non potava mancare Ezzelino III da Romano, e i misteri del suo castello divenuto il castello dei Carraresi, la doppia fuga di Palladio dalla città del Santo nel 1521 e nel 1523, il delitto del brillante anatomista Johann Georg Wirsung nel 1643 nel collegio della Natio germanica dell'università di Padova, il tentato suicidio del letterato Gaspare Gozzi e ancora la vita di Gualberta Aldeide Beccari e la nascita del suo magazine “La Donna”, i segreti tormenti del giovane Umberto Boccioni; e in epoca più recente il massacro delle Padovanelle riemerge in cronache recenti, il giallo della morte di Berlinguer e le nuove frontiere della ricerca sulla fusione nucleare.

Scheda del libro

https://www.newtoncompton.com/libro/storie-segrete-della-storia-di-padova

Silvia Gorgi: padovana DOC, giornalista, scrive di cinema, arte e nuove tendenze per le pagine di cultura e spettacolo dei quotidiani del gruppo editoriale L’Espresso, e per una serie di magazine on line come sugarpulp.it, per le quali segue come inviato il festival del cinema di Venezia e altri festival internazionali, come la Berlinale, il festival di Cannes, il Transilvania Film Festival. Alcuni suoi servizi di viaggio sono stati pubblicati da “Elle Italia” e “il Venerdì di Repubblica”, e servizi di cinema su “FilmTv”. Laureata in Scienze Politiche, dopo una specializzazione in Giornalismo all’università di Padova, è diventata responsabile di uffici stampa per associazioni, registi, attori, produzioni cinematografiche. Speaker radiofonica, ha ideato Nordest Boulevard, dapprima programma radio, oggi sito d’informazione. Ha curato mostre di artisti in Veneto e a Berlino. Dal 2010 vive fra Padova e Berlino.