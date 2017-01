Lo Story ospita Benny Benassi

Benny Benassi

in occasione del suo "Dance Aholic" album tour.

Benny Benassi, dj/produttore italiano, è considerato uno dei più importanti artisti nel panorama EDM a livello internazionale. Con oltre un ventennio di carriera, il dj è riuscito a catturare il cuore di più generazioni di appassionati in tutto il mondo. La carriera dell’artista si è evoluta con il singolo “Satisfaction”; da allora ha partecipato a innumerevoli festival in tutto il mondo tra cui Ultra Music Festival, Coachella, Electric Daisy Carnival per citarne alcuni. Ha collaborato con artisti del calibro di Madonna, Kelis Chris Brown e David Bowie. Più degno di nota è stato il premio Grammy che ha raccolto per la sua eccezionale rielaborazione di Public Enemy.



Dal suo ultimo album:

Universe: https://www.youtube.com/ watch?v=hMDJhgAHLKk

Dance Aholic: https://www.youtube.com/ watch?v=BKjuxc-iFNw



■ LA CENA ■

La serata inizia dalla cena, con la possibilità di scegliere tra tre diversi tipi di menù.



■ Menù Pizzeria

Pizza a scelta tra un ventaglio di 30 proposte, bibita a scelta, caffè, coperto e ingresso al locale.

Il prezzo sarà di 22 euro.



■ Menù Story

Menu fisso composto da antipasto, primo, secondo, dolce, caffè, acqua e una bottiglia di vino ogni 5 persone

Il prezzo sarà di 32 euro.



■ Menù alla carta

Il menu alla carta è stato concepito per soddisfare una clientela esigente, che preferisce comporsi un menu scegliendo fra varie portate di carne, pesce e verdure.



■ IL DOPOCENA ■

Guest Deejay: Benny Benassi

Deejay: Jody Deejay, Mike More

Voice:Cire

Live Exhibition: Visionair Events



■ PREZZI ■

■ Ingresso Normale

20 euro uomo, 14 euro donna.

■ Ingresso in lista entro le 00.30

18 euro uomo, 12 euro donna.



■ ON AIR ■

Radio Stereocittà 95.00 FM



■ ON WEB ■

www.storyclub.it



■ LOCATION ■

Santa Giustina in Colle (Padova)

Via Tremarende, 35

(Zona Industriale)



■ INFOLINE & RESERVATION ■

+39 3929354747