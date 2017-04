Story Told By Sound al Laboratorio I'M di Abano

Domenica 23 aprile al Laboratorio Culturale I’M dell’Associazione Culturale Khorakhanè si terrà una serata di proiezione e escuzione dal vivo di colonne sonore su due cortometraggi di Maya Deren (Meshes of the Afternoon e At Land).

Le musiche saranno eseguite dal vivo da:

- Elie Massias - chitarra e voce

- Jimmy Weinstein - batteria, percussioni

- Lilly Santon - voce

LE PROIEZIONI

MAYA DEREN https://it.wikipedia.org/ wiki/Maya_Dere

I MUSICISTI

Elie Massias e Jimmy Weinstein si incontrarono a Boston nel 1989. Nel corso degli anni si è costituita una profonda amicizia e un sodalizio creativo che permea i confini di stili musicali differenti.

Massias e Weinstein sono all’avanguardia nel loro originale approccio ad un eclettico e personalissimo concetto di free-rock e di improvvisazione jazz.

Per Story Told by Sound saranno affiancati dalla vocalist Lilly Santon.

///Elie Massias - chitarrista, cantante, compositore

Dopo essersi diplomato in composizione presso il Berklee College of Music a Boston Massachusetts nel 1991, Elie Massias si trasferisce a New York nel 1994. Massias ha registrato e realizzato tournée come solista e con i suoi gruppi in festivals e clubs negli Stati Uniti, Europa e Israele, collaborando con molti noti musicisti dell’ambito jazz attuali

come Brian Blade, John Hebert, Henry Hey, Ben Street, Jimmy Weinstein, Chris Cheek, Larry Goldings, Gary Thomas e molti altri. Massias inoltre nel suo studio di registrazione ‘Zeev Recording’ a Brooklyn, è produttore di molti altri artisti, e anche per la casa

discografica di Ravi Coltrane, la Startime Records e per Sony Music.

Nel 2007 fu nominato dal Bilboard Magazine tra i 10 migliori artisti degli Stati Uniti nella categoria Indipendent Music World Series dopo l’uscita del suo cd Brooklyn Days.

Massias ha anche composto la colonna sonora per Art in Heaven e collabora con musicisti della World Music, come parte integrante dei gruppi New York Andalus Ensemble ed Asefa.

Sito web [ http://eliemassias.com/ ]

/// Jimmy Weinstein - batteria, compositore

Leader di diversi gruppi, Weinstein ha fatto più di 25 anni di tournée internazionali. Le sue collaborazioni più importanti includono registrazioni con Ahmed Abdullah, Chris Cheek, Ben Monder, Satoko Fujii, Alex Harding, Jeff Parker, Oscar Noriega, Elie Massias, Masa

Kamaguchi e Matt Renzi (RWK). In associazione con Abdullah, Harding e Kamaguchi fonda l’avventuroso ed acclamato quartetto NAM il cui album Song of Time fu scelto tra le 25 migliori registrazioni dal vivo di tutti i tempi dal critico americano Kevin Whitehead.

Come leader la sua discografia include cd pubblicati da Fresh Sound, Clean Feed, Accurate, CIMP, Splasc(h) e El Gallo Rojo. Tra i suoi progetti recenti il quintetto con la straordinaria pianista Satoko Fujii e un nuovo quintetto con Cheek e Monder. Weinstein con la sua compagna la vocalist Lilly Santon fonda nel 2002 la Traveling School

un’associazione/scuola itinerante che si dedica alla organizzazione e realizzazione di laboratori di improvvisazione e jazz in scuole, associazioni culturali e festivals. Dal 2006 la Traveling School è referente organizzativo del workshop internazionale del Mallorca Jazz

Sa Pobla.

Soundcloud -[https://soundcloud.com/ jimmy-weinstein ]

/// Lilli Santon - vocalista

Una formazione di architetto allo IUAV, Lilly Santon coltiva parallelamente la sua passione per la musica del Brasile, dove ha passato i primi anni e il jazz, che ha modo di studiare direttamente a Monaco di Baviera e a New York City, dove vive tra gli anni ‘80 e il 2002 mentre lavorava in studi di architettura. I suoi maestri sono Barry Harris, Sheila Jordan, Mark Murphy e Jay Clayton. Ma anche fondamentali sono le esperienze di performances nel Collective Ensemble di Don Cherry con Jim Pepper, Bob Moses e Dennis Charles.

Dopo uno studio quinquennale sulla bioenergia e le scienze di guarigione negli Stati Uniti, incorpora ed elabora le teorie e pratiche apprese, nel metodo di lavoro usato per i workshop della Traveling School fondata con Jimmy Weinstein nel 2002.

Lilly Santon collabora regolarmente con Satoko Fujii, Jimmy Weinstein, Marcello Tonolo, l’Ensemble Microtonale di Sten Hosfalt Dimensional States, il duo con la compositrice Constance Cooper. di recente uscita il cd NEUROPLASTIC GROOVE con Porta Palace

Collective + Natsuki Tamura, Satoko Fujii, Jimmy Weinstein, Giancarlo Schiaffini della Red Records e il cd SOBRINOS del Jimmy Weinstein Quintet insieme a Cris Cheek, Ben Mondrian, Tom Beckam per XALOC Music

// Video - https://www.youtube.com/ watch?v=FWuP6HhP_NA .

