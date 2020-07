ViviAmo i Colli Euganei, le proposte del weekend lungo la Strada del vino

Di seguito tutte le proposte della Strada del vino per il fine settimana.

Gli eventi

Seprino Weekend nei Colli Euganei. Taste: le aziende vinicole di Strada del vino vi aspettano per degustare le diverse interpretazioni della bollicina euganea. Vedi tutte le cantine QUI

Events

Scopri tutti glie eventi del Serprino week end. Nelle ville, castelli, musei dei Colli Euganei vi aspettano tante curiosità e naturalmente tante degustazioni.

Vedi tutti gli eventi QUI

Tour

Un tour in bici, oppure un giro in barca lungo il canale Battaglia? Scegliete il tour che più vi piace, ma abbinatelo sempre ad un calice di Serprino!

Vedi tutti i tour QUI

Wellness

Il benssere delle nostre terme fa coppia con le frizzanti bollicine del Serprino Doc Colli Eugnaei.

Scopri tutte le proposte benessere del Serprino Weekend QUI

Il Parco Frassanelle vi aspetta per la giornata "non solo pasta"

Una giornata intera al Parco Frassanelle, immersi nel verde e nel fresco del podere. A rifocillarvi ci penserà Checco il Pastaio, ma non temete "Non di sola pasta si nutre l'uomo". Scopri tutto il programma QUI

Naviglio Divino

L'estate è più fresca se ti dedichi qualche serata bordo del Burchiello in occasione di Naviglio Divino!

Il 30 luglio vi aspettano i vini dell'azienda Reassi, accompagnati dai prodotti dell'agriturismo Villa Alessi. Scopri tutto il programma QUI

Cene in vigna nei Colli Euganei

Un ricco calendario di cene tra i filari dei vigneti euganei vi aspetta per tutta l'estate 2020. Vedi tutto il calendario QUI

Sentieri Sonori

Trekking, Music and Nature: Domenica 19 luglio sveglia all'alba per assisitere al concerto sul Monte Cecilia.

Vedi tutti i dettagli QUI

Info web

https://www.facebook.com/stradavinocollieuganei/