Strade blu. Un viaggio nell’America rurale tra old time music e letteratura al San Gaetano

L’evento è uno spaccato sull’America rurale tra fine ‘800 e primi del ‘900. Un momento di riflessione e di recupero della memoria su diversi aspetti che hanno contribuito a forgiare il pensiero americano.

Ispirato al best-seller “Blue Highways” di William Least Heat-Moon (che ha approvato la produzione) lo spettacolo accompagna lo spettatore in un ipotetico viaggio a bordo di un furgone, alla scoperta dei luoghi dell’anima “…la nostra destinazione non è mai un luogo ma un modo nuovo di veder le cose...”

La letteratura, che i grandi scrittori hanno saputo produrre nel Nuovo Mondo, si intreccia con la musica Old Time ( la musica popolare tradizionale bianca nordamericana frutto delle immigrazioni dall’Europa, che si incontra con la musica nera del sud ) suonata dal vivo.

Il tutto rende possibile un gioco di sovrapposizioni di quadri che restituiscono all’ascoltatore un’immagine inedita e originale della grande epopea americana.

Recita l’Attrice Margherita Piccin

Presenta la serata Enrico Daniele

Musiche tradizionali interpretate da “The Crossroad Pickers”:

Claudia Ferronato, voce solista

Stefano Santangelo, mandolino, 5st. banjo, autoharp, voce cori

Alessandro Chiarelli, violino, voce cori

Luciano Tortima, contrabbasso, voce cori

Stefano Bonato, chitarra, voce cori

Testo originale e riduzione teatrale di Stefano Bonato

Arrangiamenti musicali di Stefano Santangelo

Progetto luci e fonico: Michele Pordon

Regia di Daniela Mattiuzzi

Ingresso posto unico euro 10, dei quali euro 2 devoluti in beneficienza all’AIL Associazione Italiana Leucemie – linfomi e mieloma – Sezione di Padova

Prevendite presso Il ventitre dischi, via Barbarigo,2 – Padova

