Convegno "Strade sicure? Ricordare per cambiare" a Palazzo Moroni

L'associazione Vittime incidenti stradali sul lavoro, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, organizza un convegno per informare, testimoniare, educare, proporre interventi strutturali e leggi fondamentali per contrastare l'incidente e l'omicidio stradale.

SCARICA IL VOLANTINO DELL'INCONTRO

Informazioni sull'autore Alessia Pinton

Intervengono per i saluti il Sindaco e il Vicesindaco del Comune di Padova.

Il programma del convegno è scaricabile dalla sezione "Documenti".

Per informazioni

Segreteria organizzativa

Elisabetta e Francesca

cell. 348 0304142 - 340 1421565