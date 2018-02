VIII edizione StraSelvazzano “cuori in marcia”, IV memorial Ciao Gabriella da Caselle

Domenica 4 marzo 2018 la Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con il Gruppo Podistico Euganeo, con il patrocinio della Provincia di Padova e della Regione Veneto, organizza l’ottava edizione della StraSelvazzano “Cuori in marcia” che quest’anno si arricchisce di un altro importante evento ovvero il 4° Memorial Ciao Gabriella.

SCARICA IL VOLANTINO DELL'INIZIATIVA

“Abbiamo voluto aggiungere un grande valore al nostro camminare, marciare o correre – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – perché con la StraSelvazzano quest’anno ricordiamo Gabriella, una nostra giovane Concittadina, che ci ha lasciati a soli 21 anni a causa della fibrosi cistica, una grave malattia genetica che, nonostante le cure e il suo grande combattere, se l’è portata via prematuramente”.

“L’ottava edizione della StraSelvazzano parte e arriva per la prima volta a Caselle. – spiega l’Assessore allo Sport della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Il Gruppo Podistico Euganeo ne ha curato come tutti gli anni l’organizzazione e la progettazione dei percorsi dandoci l’opportunità di vivere zone poco conosciute del nostro territorio. I proventi dell’intera manifestazione andranno interamente devoluti al Comitato padovano della Lega Italiana Fibrosi Cistica che aiuta i bambini affetti da questa malattia e le loro famiglie e nello stesso tempo fa un grandissimo lavoro a sostegno della ricerca per prevenire e trovare cure efficaci contro questa terribile patologia”.

Il ritrovo è previsto alle ore 8 in via Parini a Caselle, presso la sede operativa Mappa e la partenza è libera dalle ore 8.30 alle ore 9.30.

La StraSelvazzano è una marcia a passo libero di km 6-13-19 adatti a tutti coloro che volessero fare 4 passi in allegra compagnia e a Runners, Fit walkers, Nordic Walkers.

La marcia si pone l’obiettivo di coinvolgere: il maggior numero possibile di Cittadini di tutte le età, bambini, genitori, studenti, atleti, anziani, diversamente abili per una giornata di festa e solidarietà che sia inclusiva per tutti i Gruppi Podistici del Padovano.

Il ricavato di questa iniziativa sarà destinato in accordo con l’Amministrazione Comunale e con il Coordinamento delle Associazioni di Selvazzano Dentro, al Comitato Provinciale di Padova della Lega Italiana Fibrosi Cistica – Veneto Onlus.

Anche quest’anno verrà riproposta l’iniziativa “…CHE MARCIA DA CANI!!!!” abbinata al concorso fotografico con scatti estemporanei lungo il percorso per designare “il più simpatico amico a 4 zampe!”.

Quota di partecipazione

Per Gruppi Podistici, Società e Associazioni: Tesserati FIASP 2 euro – Non tesserati 2,50 euro. Presentare la lista Gruppo con nome, cognome e numero di tessera di ognuno. Per acquisire la Copertura Antinfortunistica dei propri aggregati Non Tesserati, presentare la lista con nome, cognome e data di nascita di ognuno.

Per i Singoli: Tesserati FIASP 2 euro – Non tesserati 2,50 euro. Per acquisire la Copertura Antinfortunistica Individuale alla manifestazione, il Singolo Non Tesserato dovrà al momento dell’iscrizione, rilasciare il proprio nome, cognome e data di nascita.

Quota di partecipazione compresa la maglietta della “StraSelvazzano”

Giovani e Adulti: 5 euro

Bambini (Fino 10 anni): 3 euro

Chiusura iscrizioni

per i gruppi podistici e spontanei ore 14 del sabato 3 marzo 2018 per i singoli alla partenza della marcia.

Le premiazioni inizieranno alle ore 10.45 e saranno consegnati premi a tutti i Gruppi con almeno 20 iscritti.

Le iscrizioni si ricevono presso

Babolin Giovanni 049/633012

Valentini Giorgio 339/4188854

Peruzzo Federico 335/8139807

Assessorato allo Sport: Piazza Puchetti 1 Selvazzano Dentro

Tel. 049/8733999

Chiusura Manifestazione: ore 12.30

Selvazzano che…corre!