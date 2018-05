"Strategie digitali e Gdpr", ne parlano Google e iubenda a Villa Ottoboni

Il 25 maggio diventerà operativo il nuovo regolamento europeo in materia di dati e privacy e le aziende si stanno adeguando rivedendo le proprie strategie digitali. Per affiancarle in questo intento, ma soprattutto per fare delle nuove regole un’occasione per gestire i propri dati in modo più efficace, l’agenzia di digital marketing Site by Site ha organizzato l’incontro “Strategie digitali e business Intelligence, cambiano con il GDPR?”, che si terrà giovedì 17 maggio alle 16 al centro congressi Villa Ottoboni.

Protagonisti

A illustrare a ceo, marketing manager e responsabili della comunicazione delle aziende le novità introdotte dal Gdpr e le opportunità che possono offrire, saranno i maggiori esperti del settore a livello locale e internazionale, come Google e iubenda.

Tra i relatori, Leonardo Mercanti, agency development manager della sede europea di Google a Dublino, che spiegherà come pianificare campagne più performanti e gestire in modo più efficace i dati personali dei clienti, e Francesca Gatto, consulente legale di iubenda, che da anni offre gli strumenti più innovativi per la generazione di privacy e regolamento dell’uso dei cookie.

L’incontro sarà introdotto dal saluto di Nicola Bruno, ceo di Site by Site.

Alberto Narenti, digital Adv manager di Site by Site, spiegherà come definire strategie digitali di successo basate sull’analisi dei dati, mentre Roberto Moscatt, executive director di Omicron Consulting, azienda padana specializzata nello sviluppo di software gestionale e di revisione dei processi aziendali, parlerà delle tecnologie più utili alla ricerca dei dati nel rispetto delle nuove norme.

Ingresso

L’evento è a ingresso libero, con registrazione obbligatoria su http://digitalmeet.sitebysite. it. I posti sono limitati.