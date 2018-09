“Strategie SEO per l’e-commerce” workshop a Padova

Sabato 24 novembre, dalle 14 alle 18.30, in programma un workshop: "Strategie seo per l’e-commerce".

Quando si pensa all’e-commerce si pensa prevalentemente alla vendita di prodotti online, prodotti cercati da moltissime persone e acquistabili su numerosi siti web. Data la concorrenza, che in alcuni settori è molto forte, il problema maggiore è proprio far arrivare i potenziali clienti sul vostro sito e non su quello di un competitor.

Questo workshop sulle strategie SEO per l’e-commerce cercherà di proporre delle linee guida da seguire per far emergere i vostri prodotti, quando gli utenti li cercano online.

Evento gratuito previa registrazione sul sito:

https://www.venetoformazione.it/workshop/strategie-seo-per-le-commerce/