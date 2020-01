"Non di solo pane", la street art entra nelle cucine popolari con Maupal a Padova

Sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020 presso le Cucine Economiche Popolari verrà realizzata una due giorni di eventi che vedono protagoniste le cucine popolari e l’artista di fama internazionale Maupal. Il progetto è realizzato dalle Cucine Economiche Popolari e da Associazione Jeos e Domna. L’evento è patrocinato dal Comune di Padova ed è inserito nell’ambito del percorso di Padova Capitale del Volontariato 2020.

L’assessorato ai Servizi Sociali sostiene l’evento che si inserisce nel panorama di progetti promossi dal Comune di Padova e dalle associazioni del territorio per l’inclusione. Le CUCINE POPOLARI CARITAS con le Associazioni JEOS e DOMNA e la partecipazione straordinaria dell’artista di fama internazionale MAUPAL presentano “Non di solo pane..”, evento in cui la street art incontra il mondo del volontariato e della solidarietà.

Il tema conduttore e lo slogan dell’iniziativa “Non di solo pane” riprende una frase biblica che unisce i bisogni dell’uomo al sostentamento del cibo e a quello della mente attraverso la cultura. Il tema della bellezza è trasversale: il cibo che viene preparato dalla Cucine Popolari e le opere di Street Art rappresentano due facce della stessa medaglia.

Nella giornata di Sabato 11 gennaio sarà possibile assistere a un live show dell’artista MAUPAL che realizzerà un opera che verrà regalata e rimarrà esposta alle Cucine Popolari. L’artista sarà disponibile per interviste e per un momento di confronto collettivo. Nell’ambito dell’evento sarà messa in asta di beneficenza un’opera di Maupal e la domenica mattina si svolgerà una caccia al tesoro con premi autografati dall’artista.

Il programma

Sabato 11 gennaio 2020

Ore 18–20: Aperitivo con Artista e Live Show, mostra Street Art, apertura Asta di Beneficenza.

Domenica 12 gennaio 2020

Ore 09.15-9.50: Iscrizione Caccia al Tesoro

Ore 10.00-12: Caccia al Super Pope – street haunt

Ore 12.15–12.45: Premiazione Caccia al Tesoro, saluti artista

Ore 15: Chiusura mostra e assegnazione asta di beneficenza

Promotori:

Cucine Economiche Popolari

Associazione JEOS

Associazione DOMNA APS – CREIAMO VALORE

l’artista MAUPAL

L’ARTISTA - Mauro Pallotta, in arte MauPal, è un artista di fama internazionale nato e cresciuto a Roma. È diventato celebre soprattutto per i suoi murales raffiguranti Papa Francesco, installati proprio per le strade di del Borgo Prati, dove ancora abita. La sua opera più famosa è papa Francesco in versione supereroe, il primo ministro Giuseppe Conte in versione ginnasta, appeso a due anelli, uno giallo l'altro verde, la Regina Elisabetta stressata dalla Brexit e Donald Trump col fungo atomico al posto del ciuffo. In una classifica stilata nel 2016 dalla prestigiosa rivista specializzata newyorkese Artnet, Maupal figura al 21° posto tra gli street artist più famosi e influenti al mondo.

Le associazioni coinvolte:

ASSOCIAZIONE JEOS - L’Associazione ha lo scopo di mantenere vivo il pensiero, le opere e le intenzioni artistiche di Giacomo Ceccagno, in arte Jeos, attraverso promozioni di eventi culturali e contributi di natura economica rivolti ad artisti, gruppi artistici, enti di promozione artistica che operano nell'area dei writers e della street-art, e che necessitano di sostegno per i loro obiettivi di crescita e formazione. Da diversi anni è un valido punto di riferimento per la promozione della creatività a sostegno dei giovani e nuovi talenti e per progetti di miglioramento e riqualificazione di spazi e aree pubbliche attraverso l’Arte Urbana. Vengono sostenuti progetti per artisti che intendono perfezionarsi nell’ambito delle discipline della street art e della riqualificazione urbana, organizza conferenze ed incontri culturali con l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei movimenti artistici del Graffitismo, il Writing e la Street Art. In questi anni sono stati organizzati eventi artistici di rilevanza internazionale con Street Artist di esperienza mondiale tra i quali Okuda (Spagna), Marest (Spagna), Bart Smeets (Belgio), MTO (Francia), Liqen (Spagna), Louis Masai (Inghilterra), Remed (Francia), Peeta ed Hitnes (Italia).

DOMNA APS – CREIAMO VALORE - Domna è un’associazione di promozione sociale e culturale nata nel 2015 a Padova, e prima di tutto un luogo di aggregazione di pensieri ed idee. L’associazione offre supporto e attività alle famiglie, agli anziani, ai bambini, a tutte le persone in genere negli ambiti sociali, culturali, sportivi e formativi. La finalità ultima è di consolidare e valorizzare le esperienze realizzate nell’ambito degli interventi di contrasto all’esclusione sociale della popolazione residente nel Quartiere Nord di Padova (Arcella – S. Carlo – Pontevigodarzere) attraverso attività sociali e culturali, sportello gratuito emergenze, doposcuola per bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni, laboratori per la terza età, mostre e presentazioni di libri, mediazione familiare e scolastica, teatro, corsi di formazione e altri eventi. Da alcuni anni Domna realizza attività sociali e di creazione di bellezza attraverso lo strumento della street art. A tal proposito realizza laboratori di street art (spray art, collage) e murales in collaborazione con artisti nazionali e non, coinvolti in sinergia con l’associazione Jeos.

Informazioni e contatti

Tel. 347/1257241 - info@domna.it

www.domna.it

www.associazionejeos.it

Gallery