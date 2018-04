"Padova Street Art", esposizione di stampe di artisti internazionali al Laboratorio Vettore

Padova Street Art

Laboratorio cornici e mobili Vettore

il 21 aprile

Associazione Domna e Laboratorio cornici e mobili Vettore organizzano una giornata speciale con la street art a Padova.

Sabato 21 aprile per tutta la giornata saranno esposte stampe originali di alcuni tra i più noti artisti internazionali del panorama della street art come: Obey Giant, Etam Cru, C215, Herakut, Dulk.

Organizzatori

Domna opera a Padova prevalentemente nel quartiere Arcella e nel sociale, con il doposcuola e centro di incontro per i bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni e con tutti i servizi a supporto delle famiglie e soprattutto delle donne.

Da sempre attiva anche nell’arte e in particolare nella divulgazione della street art, organizza periodicamente eventi ed esibizioni nella propria sede e in quelle di partner e amici esterni.

Contatti

www.domna.it

info@domna.it

347.1257241