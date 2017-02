Matteo Strukul e Silvia Gorgi alla Libreria Pangea "Padova, Berlino, Transilvania: la riscoperta dell’Est"

Padova, Berlino, Transilvania: la riscoperta dell’Est

Continua il ciclo di incontri per il “Il giro del mondo in 80 blogger”. La quinta tappa di mercoledì 8 febbraio, ore 18 alla Libreria Pangea, avrà come ospiti Matteo Strukul e Silvia Gorgi per un viaggio alla riscoperta dell’Est tra Padova, Berlino e Transilvania.

Tre tappe per parlare dell’est inteso come ritorno a un nuovo passato. I viaggi lungo una via che è stata fonte di ispirazione per articoli, saggi e romanzi. Da Padova alla Mitteleuropa: curiosità e aneddoti a base di eroine risorgimentali, vecchi mulini, cavalieri teutonici, gentrification, castelli, festival cinematografici da scoprire. Ingresso libero.

MATTEO STRUKUL scrittore, Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, ha poi conseguito un Dottorato di ricerca in Diritto Europeo dei Contratti presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Sposato con Silvia, vive tra Padova e Berlino. È appassionato di musica rock, di birra (in particolare della birra Antoniana) e di hockey su ghiaccio, dichiarandosi tifoso dell’Asiago Hockey 1935, degli Eisbären Berlin e dei Montréal Canadiens.

Ha pubblicato cinque romanzi, due biografie musicali, due albi a fumetti,due novelle in formato elettronico e diversi racconti, alcuni dei quali pubblicati in antologie prestigiose.

Lavora anche come traduttore di romanzi e fumetti per Edizioni BD e come editor per la stessa BD, per la quale cura la collana Revolver, e per la Multiplayer.it Edizioni.

È uno dei fondatori del movimento letterario Sugarpulp e il direttore artistico del festival omonimo (ora chiamato SugarCon), che si tiene annualmente a Padova a partire dal 2011.

SILVIA GORGI padovana DOC, giornalista, scrive di cinema, arte e nuove tendenze per le pagine di cultura e spettacolo dei quotidiani del gruppo editoriale L’Espresso. Alcuni suoi servizi di viaggio sono stati pubblicati da «Elle Italia» e «il Venerdì di Repubblica». Laureata in Scienze Politiche, dopo una specializzazione in Giornalismo all’Università di Padova, è diventata responsabile di uffici stampa per associazioni, registi, attori, produzioni cinematografiche. Speaker radiofonica, ha ideato Nordest Boulevard, dapprima programma radio, oggi sito d’informazione. Ha curato mostre di artisti in Veneto e a Berlino. Dal 2010 vive fra Padova e Berlino.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 BLOGGER

mostra fotografica a sostegno di #Marta4kids

Libreria Pangea

Via San Martino e Solferino 106 - Padova

dal 21 gennaio all’11 febbraio 2017

Orari di apertura:

dal martedì al sabato ore 9.30-12.30 15.30-19.30

lunedì ore 15.30-19.30

ingresso libero

www.libreriapangea.com

