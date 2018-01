“La Locandiera”, spettacolo per la rassegna “Su il Sipario” al Teatro Don Bosco

Torna, con la diciottesima edizione, la tradizionale rassegna "Su il Sipario", da sempre vetrina delle produzioni delle compagnie aderenti ad Ata.TeatroPadova prima, e ora ad Acli Arte e Spettacolo.

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA "SU IL SIPARIO"

Durante le serate della rassegna si esibiranno inoltre i cinque finalisti del concorso “Monologando”, patrocinato dal Comune di Padova e da Acli Arte e Spettacolo Nazionale. I monologhi verranno votati dal pubblico, che contribuirà così ad eleggere il vincitore di questa terza edizione.

LO SPETTACOLO

LA LOCANDIERA

di Carlo Goldoni

regia di Alberto Zorzato

compagnia teatrale La Loggia

Portata in scena per la prima volta nel 1753 diventerà nel tempo l’opera più rapresentata del Grande Maestro veneziano.

Scritta in lingua italiana, è la commedia da molti definita “perfetta espressione di una teatralità che ha cambiato radicalmente la storia della drammaturgia e dello spettacolo”.

Mirandolina, l’attenta imprenditrice a cui il titolo si riferisce, è uno di quei personaggi-simbolo che travalica il proprio tempo. Esprime mirabilmente sia l’intelligenza, l’astuzia, l’autonomia e la consapevolezza della donna del settecento sia una femminilità nella quale ogni epoca si può riconoscere. Tuttavia, “La Locandiera” non è solo Mirandolina, ma anche il ritratto sottile e lucido della complessa società del settecento. Il Cavaliere di Ripafratta, lo spiantato Marchese di Forlipopoli, l’arrogante Conte D’Albafiorita, Fabrizio e le “comiche” Ortensia e Dejanira, sono personaggi significativi e molto godibili di questa splendida commedia.

PROSSIMI EVENTI

10 febbraio

LA LOCANDIERA

di Carlo Goldoni

regia di Alberto Zorzato

compagnia teatrale La Loggia

17 febbraio

LA BUONA NOVELLA

di Fabrizio De Andrè

Musica e...

BIGLIETTI

Inizio spettacoli ore 21, apertura biglietteria ore 20

Biglietti:

intero 8 euro

ridotto 7 euro (13/16 anni, over 65)

studenti 5 euro (previa presentazione del badge)

gratuito 0/12 anni e persone diversamente abili

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

info@atateatropadova.it

www.atateatropadova.it

Prenotazione telefonica al 333.7680147 tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

posto riservato fino alle ore 20.30 della sera dello spettacolo

Gallery