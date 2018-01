“Uomini con la valigia”, spettacolo per la rassegna “Su il Sipario” al Teatro Don Bosco

Torna, con la diciottesima edizione, la tradizionale rassegna "Su il Sipario", da sempre vetrina delle produzioni delle compagnie aderenti ad Ata.TeatroPadova prima, e ora ad Acli Arte e Spettacolo.

Durante le serate della rassegna si esibiranno inoltre i cinque finalisti del concorso “Monologando”, patrocinato dal Comune di Padova e da Acli Arte e Spettacolo Nazionale. I monologhi verranno votati dal pubblico, che contribuirà così ad eleggere il vincitore di questa terza edizione.

LO SPETTACOLO

UOMINI CON LA VALIGIA

di Andrea Masiero

regia Andrea Masiero e Gianni Mazzucato

Teatro dei Curiosi

Esilaranti, malinconiche, surreali o poetiche, storie che regalano uno spettacolo unico nel suo genere. Sei storie, apparentemente unite tra loro solo per il fatto che ciascun protagonista ha con sé una valigia. In realtà si tratta di sei tessere di un unico mosaico, sei fili di un’unica matassa che alla fine si sbroglierà in maniera inaspettata e suggestiva.

Si è portati spesso a pensare che il teatro dialettale possa essere solo comico o che possa raccontare solo storie frivole. Quello che qui si cerca di proporre, invece, è un dialetto inaspettato, più realistico, attuale e concreto, che progressivamente si spoglia di stereotipi e clichés. Si ride fino alle lacrime ma ci si emoziona anche fino ai brividi, per uno spettacolo che pur utilizzando il dialetto propone un teatro moderno, con scelte registiche e narrative decisamente inusuali per il genere.

Primo premio al concorso nazionale di drammaturgia “Folle d’autore 2017” di Fossano, indetto dalla compagnia La corte dei Folli e dedicato al drammaturgo fossanese Aldo Nicolaj.

PROSSIMI EVENTI

13 gennaio

UOMINI CON LA VALIGIA

di Andrea Masiero

regia Andrea Masiero e Gianni Mazzucato

Teatro dei Curiosi

20 gennaio

I PELLEGRINI DE MAROSTEGA

di Libero Pilotto

adattamento e regia di Sandro Cappellozza

compagnia teatrale Le Acque Mosse

27 gennaio

L’ONOREVOLE CAMPODARSEGO

commedia brillante in quattro atti di Libero Pilotto

adattamento di Sara Centenaro

Compagnia Arlecchino

3 febbraio

THE MILLION’S PARTY

tratto da "Le Cognate" di Michel Trambleu

regia di Vittorio Attene

Teatro delle ortiche

10 febbraio

LA LOCANDIERA

di Carlo Goldoni

regia di Alberto Zorzato

compagnia teatrale La Loggia

17 febbraio

LA BUONA NOVELLA

di Fabrizio De Andrè

Musica e...

BIGLIETTI

Inizio spettacoli ore 21, apertura biglietteria ore 20

Biglietti:

intero 8 euro

ridotto 7 euro (13/16 anni, over 65)

studenti 5 euro (previa presentazione del badge)

gratuito 0/12 anni e persone diversamente abili

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

info@atateatropadova.it

www.atateatropadova.it

Prenotazione telefonica al 333.7680147 tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

posto riservato fino alle ore 20.30 della sera dello spettacolo

