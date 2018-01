“I pellegrini de Marostega”, spettacolo per la rassegna “Su il Sipario” al Teatro Don Bosco

Torna, con la diciottesima edizione, la tradizionale rassegna "Su il Sipario", da sempre vetrina delle produzioni delle compagnie aderenti ad Ata.TeatroPadova prima, e ora ad Acli Arte e Spettacolo.

Durante le serate della rassegna si esibiranno inoltre i cinque finalisti del concorso “Monologando”, patrocinato dal Comune di Padova e da Acli Arte e Spettacolo Nazionale. I monologhi verranno votati dal pubblico, che contribuirà così ad eleggere il vincitore di questa terza edizione.

LO SPETTACOLO

I PELLEGRINI DE MAROSTEGA

di Libero Pilotto

adattamento e regia di Sandro Cappellozza

Compagnia Teatrale Le Acque Mosse

Scritta e rappresentata per la prima volta nel 1892 con enorme successo dalla Compagnia di Emilio Zago, la pièce vuole essere una satira arguta di certi ambienti veneti di provincia all’apparenza intrisi di bigottismo e zelo religioso, assertori di una fede incrollabile cui sono spesso i primi a venire meno. La commedia ha come antefatto gli avvenimenti accaduti nel corso del soggiorno romano del “pellegrinaggio cattolico di Marostica e circondario, organizzato dal suo capo Giacinto Bondiola fabriciere della Chiesa di San Giacomo, ecc” in occasione dell’Anno Santo del 1890.

La vicenda è ambientata alla fine dell’ottocento nella cittadina di Marostica. I protagonisti sono i componenti della famiglia Bondiola: Giacinto e Felicita, i capostipiti. Da sempre ferventi cattolici e praticanti, tornano da un pellegrinaggio da Roma con il segreto intento di riportare sulla retta via la loro figlia Giovanna sposa felice, “purtroppo”, del giovane e brillante avvocato Alfredo, uomo dalle idee profondamente progressiste e liberali.

L’arrivo a Marostica di una straniera, la viennese Lory Zimmermann, stravolge completamente gli eventi, mettendo soprattutto in grave pericolo il tranquillo menage familiare dei giovani sposini. Tutto il paese si mette in moto: chiacchere, sospetti, testimonianze... tutti hanno qualcosa da raccontare fino al sorprendente finale.

PROSSIMI EVENTI

BIGLIETTI

Inizio spettacoli ore 21, apertura biglietteria ore 20

Biglietti:

intero 8 euro

ridotto 7 euro (13/16 anni, over 65)

studenti 5 euro (previa presentazione del badge)

gratuito 0/12 anni e persone diversamente abili

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

info@atateatropadova.it

www.atateatropadova.it

Prenotazione telefonica al 333.7680147 tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

posto riservato fino alle ore 20.30 della sera dello spettacolo

