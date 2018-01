“L'onorevole Campodarsego”, spettacolo per la rassegna “Su il Sipario” al Teatro Don Bosco

Torna, con la diciottesima edizione, la tradizionale rassegna "Su il Sipario", da sempre vetrina delle produzioni delle compagnie aderenti ad Ata.TeatroPadova prima, e ora ad Acli Arte e Spettacolo.

Durante le serate della rassegna si esibiranno inoltre i cinque finalisti del concorso “Monologando”, patrocinato dal Comune di Padova e da Acli Arte e Spettacolo Nazionale. I monologhi verranno votati dal pubblico, che contribuirà così ad eleggere il vincitore di questa terza edizione.

LO SPETTACOLO

L’ONOREVOLE CAMPODARSEGO

commedia brillante in quattro atti di Libero Pilotto

adattamento di Sara Centenaro

Compagnia Arlecchino

Questa commedia è di immediata presa sul pubblico per la pirotecnica comicità, che scaturisce dalla satira sulla nobile borghesia dell’entroterra veneziano che vede partire l’unico erede del patrimonio e del titolo per Roma, eletto deputato. Naturalmente la vita della grande città alletta e, in un certo senso, distoglie il neo-deputato, che non disdegna qualche scappatella. Segue la stessa sorte il Conte Ambrogio, padre del neo eletto deputato, mandato a redimere il gaudente onorevole. Arrivano all’improvviso i congiunti, legati alle rigide tradizioni paesane, e ne consegue una serie di vivaci situazioni a suon di colpi di scena.

PROSSIMI EVENTI

27 gennaio

3 febbraio

THE MILLION’S PARTY

tratto da "Le Cognate" di Michel Trambleu

regia di Vittorio Attene

Teatro delle ortiche

10 febbraio

LA LOCANDIERA

di Carlo Goldoni

regia di Alberto Zorzato

compagnia teatrale La Loggia

17 febbraio

LA BUONA NOVELLA

di Fabrizio De Andrè

Musica e...

BIGLIETTI

Inizio spettacoli ore 21, apertura biglietteria ore 20

Biglietti:

intero 8 euro

ridotto 7 euro (13/16 anni, over 65)

studenti 5 euro (previa presentazione del badge)

gratuito 0/12 anni e persone diversamente abili

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

info@atateatropadova.it

www.atateatropadova.it

Prenotazione telefonica al 333.7680147 tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

posto riservato fino alle ore 20.30 della sera dello spettacolo

