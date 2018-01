“The Million's Party”, spettacolo per la rassegna “Su il Sipario” al Teatro Don Bosco

Torna, con la diciottesima edizione, la tradizionale rassegna "Su il Sipario", da sempre vetrina delle produzioni delle compagnie aderenti ad Ata.TeatroPadova prima, e ora ad Acli Arte e Spettacolo.

Durante le serate della rassegna si esibiranno inoltre i cinque finalisti del concorso “Monologando”, patrocinato dal Comune di Padova e da Acli Arte e Spettacolo Nazionale. I monologhi verranno votati dal pubblico, che contribuirà così ad eleggere il vincitore di questa terza edizione.

THE MILLION’S PARTY

tratto da "Le Cognate" di Michel Trambleu

regia di Vittorio Attene

Teatro delle ortiche

Cosa può succedere se un’ inaspettata vincita di un milione di punti, di quelli che si raccolgono facendo la spesa in quasi tutti i supermercati, ci desse la possibilità di cambiare ogni singolo pezzo della nostra casa e anche di più, dalle pentole al divano?

Germaine, sposata e con figlia (che detesta) decida, in seguito alla straordinaria e inaspettata vincita di un milione di punti, di organizzare nella cucina di casa sua “un party per l’incollaggio dei punti” sui raccoglitori che poi dovranno essere spediti per riscuotere i premi e di invitare parenti e amiche. Tutte insieme celebreranno una “maledetta vita di Merda”, “L’ode alla Tombola” e il “Rosario per Santa Teresa”. Una commedia acida, irriverente, folle, divertente e musicale in cui nessuno degli spettatori e soprattutto spettatrici non potranno che rispecchiarsi. Dopo tutto chi non ha mai desiderato di vincere qualche cosa?

3 febbraio

10 febbraio

LA LOCANDIERA

di Carlo Goldoni

regia di Alberto Zorzato

compagnia teatrale La Loggia

17 febbraio

LA BUONA NOVELLA

di Fabrizio De Andrè

Musica e...

Inizio spettacoli ore 21, apertura biglietteria ore 20

Biglietti:

intero 8 euro

ridotto 7 euro (13/16 anni, over 65)

studenti 5 euro (previa presentazione del badge)

gratuito 0/12 anni e persone diversamente abili

info@atateatropadova.it

www.atateatropadova.it

Prenotazione telefonica al 333.7680147 tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

posto riservato fino alle ore 20.30 della sera dello spettacolo

