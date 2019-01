Rassegna “Su il Sipario”: “Il gatto in tasca” al teatro Don Bosco

Tradizione e contemporaneità, questi i poli tra i quali si muove la diciannovesima edizione di Su il Sipario: Goldoni, Pirandello, De Filippo con Feydeau, Anderson e Cont. Un’ampia panoramica sulle produzioni delle Compagnie aderenti ad Acli Arte e Spettacolo che ne testimoniano la vitalità e la voglia di mettersi sempre in gioco, di sorridere, divertire e cercare spunti di riflessione sull’oggi cogliendo dalla nostra storia quegli sguardi su vizi e virtù che da sempre sono la cifra caratteristica della nostra società.

Torna anche Monologando, concorso per monologhi teatrali inediti, nato per promuovere la scrittura drammaturgica teatrale: sarà il pubblico presente agli spettacoli della rassegna a decretare il vincitore esprimendo un proprio voto alle esibizioni dei cinque finalisti.

Direzione artistica: Gianluca Meis e Anna – Rita Di Muro

Inizio spettacoli ore 21 – apertura biglietteria ore 20.

2 febbraio

Compagnia I Rumoristici

Regia di Elisa Meneghetti

“Il gatto in tasca”

Di Georges Feydeau

Dettagli

Monsieur Pacarel è un “parvenu” che si è arricchito spacciando zucchero per diabetici. Per conquistare anche lustro e fama, decide di far rappresentare, al teatro dell’Operà, un Don Giovanni composto da sua figlia. Compra, per corrispondenza, (a scatola chiusa) un grande tenore, da rivendere poi al Teatro, in cambio dell’allestimento dell’opera di sua figlia. Ma, per il solito “Qui pro quo”, al posto del tenore, si presenta un vero Don Giovanni, un libertino che si intrufola nella famiglia, insidiando mogli e figlie. Una commedia degli equivoci scritta da un Feydeau appena ventottenne, dai risvolti esilaranti e da una comicità ad orologeria.

Biglietto d’ingresso

Intero euro 8

ridotto euro 7 13/16 anni – over 65; studenti euro 5 previa presentazione del badge

gratuito 0/12 anni – Persone diversamente abili

Per informazioni e prenotazioni

info@atateatropadova.it

www.atateatropadova.it

Facebook https://www.facebook.com/events/360977058031686/

Prenotazione telefonica al 3337680147 tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; il sabato dalle 10 alle 12.30 – dalle 15.30 alle 18.30 (posto riservato fino alla 20.30 della serata).

La direzione artistica ringrazia le compagnie che partecipano alla rassegna, Greta Berlese, Marco Fermati e ACLI Padova per la preziosa collaborazione.