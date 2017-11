"Sua maestà il maiale" a Noventa Padovana

A Noventa Padovana torna "Sua maestà il maiale", la tradizionale manifestazione dedicata al maiale che si svolgerà sabato 27 e domenica 28 gennaio nella barchessa del parco Fornace.

L'evento è organizzato da Veneto a Tavola, in collaborazione con il comune di Noventa Padovana e la Condotta Slow Food della Riviera del Brenta.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Un ricco programma allieterà il pubblico, tra degustazioni, incontri culturali e gastronomici, il lavoro dei norcini e assaggi di piatti e prodotti della tradizione contadina veneta, legati in questa edizione anche al periodo di Carnevale.

Saranno poi presenti un mercatino per i più golosi, con salumi e altre specialità a base di carne di maiale provenienti da molte regioni italiane, e la Condotta Slow Food della Riviera del Brenta con le presentazioni e degustazioni guidate di alcuni Presidi.

Un'area sarà destinata allo street food dove il maiale potrà essere gustato in molte preparazioni, dalla classica porchetta, al salame cotto, al musetto, oltre a salumi tipici di molte regioni e la cottura di un intero maiale allo spiedo.

Alcuni ristoranti della zona proporranno serate gastronomiche “a tutto maiale”.

Lo scopo della manifestazione è quello di far conoscere le tradizioni del mondo contadino veneto che ormai stanno scomparendo e scoprire e assaggiare salumi tipici di altre regioni, che confermano il grande patrimonio gastronomico del Paese. Non ultimo, il racconto della storia affascinante di questo animale, rappresentato molto spesso in maniera dispregiativa e quasi infernale, ma che per molte generazioni di famiglie contadine è stato il loro maggior sostentamento.

DETTAGLI

Orari: dalle ore 9.30 alle ore 19.

Il programma sarà disponibile sui siti www.venetoatavola.it e www.comune.noventa.pd.it dal 10 gennaio.

In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata al weekend successivo, il 3 e 4 febbraio.

INFORMAZIONI

Veneto a Tavola

info@venetoatavola.it - 335.6033639