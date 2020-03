Subsonica "Microchip temporale club tour" all'Hall di Padova

Attenzione, cambio data.

"Cari Terrestri, nella sincera speranza che stiate tutti bene siamo costretti, dalle attuali circostanze, a comunicarvi che il “Microchip Temporale Club Tour” è rinviato al prossimo autunno.

Ci comunicano che i biglietti acquistati saranno validi per le nuove date. Per tutti i concerti è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

Lo show in programma a Brescia è in via di riprogrammazione. Seguiranno a breve maggiori informazioni.

Ecco il calendario aggiornato:

14.10 FIRENZE, Tuscany Hall

16.10 PERUGIA, Afterlife

17.10 MARGHERA (VE), Centro Sociale Rivolta

22.10 PADOVA, Hall – SOLD OUT

23.10 NONANTOLA (MO), Vox – SOLD OUT (biglietti del 6 marzo)

24.10 NONANTOLA (MO), Vox – SOLD OUT (biglietti del 27 marzo)

28.10 ROMA, Atlantico (biglietti del 24 marzo)

29.10 ROMA, Atlantico (biglietti del 25 marzo)

30.10 SENIGALLIA (AN), Mamamia

06.11 PORDENONE, Capitol – SOLD OUT

07.11 TREZZO SULL’ADDA (MI), Live Club – SOLD OUT

12.11 NAPOLI, Common Ground

13.11 MOSCIANO STAZIONE (TE), Pin Up

14.11 MODUGNO (BA), Demodé Club

17.11 MILANO, Alcatraz – SOLD OUT (biglietti dell’8 aprile)

18.11 MILANO, Alcatraz (biglietti del 9 aprile)

20.11 VENARIA REALE (TO), Teatro della Concordia (biglietti del 31 marzo)

21.11 VENARIA REALE (TO), Teatro della Concordia – SOLD OUT (biglietti del 14 marzo)

22.11 VENARIA REALE (TO), Teatro della Concordia – SOLD OUT (biglietti del 15 marzo)

Vertigo"

Info

Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio partiranno in primavera con un tour nei principali club italiani. La tournée, prodotta da Vertigo, toccherà tredici città.

Dove e quando

Il 22 ottobre tappa a Padova, Hall.

Apertura porte ore 19

Subsonica ore 21

Ingresso

Biglietti disponibili qui: bit.ly/SubsonicaHall

Prezzo del biglietto in prevendita: euro 30 + d.p.

Biglietti disponibili nei punti vendita TicketOne dalle ore 10 di venerdì 22 novembre. Scopri qui il punto vendita TicketOne più vicino

Come raggiungere l'Hall

Per i vostri spostamenti notturni è disponibile l’app #NightBus, grazie alla quale potrete prenotare le vostre corse con gli autobus notturni. Vi ricordiamo che la fermata più vicina a Hall è in via dell’Industria di fronte agli stabilimenti della Peroni.

Info web

