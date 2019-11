Successioni e passaggio generazionale, incontro e informazioni all’Enaip

Il 12 novembre alle ore 18 si terrà presso l’aula magna dell’Enaip in via A. da Forlì 64A a Padova un incontro, organizzato dalle Acli e dalla FAP di Padova in collaborazione con il Caf Acli di Padova, con l’obiettivo di spiegare la disciplina della successione per poter aiutare le persone a capirne le normative e i procedimenti.

Scarica il volantino dell'incontro

Durante la serata si illustreranno le nozioni basilari del diritto testamentario, le corrette procedure con i relativi diritti e doveri degli eredi perché informandosi e pianificando per tempo si possano evitare inutili preoccupazioni.

Tratteranno l’argomento il dott. Davide Laccioli, responsabile dell’ufficio successioni di Acli Service srl di Padova, la dr.ssa Marina Scopel, responsabile ACLI Servizi Padova srl e il notaio Roberto Agostini del Distretto Notarile di Padova.

