Sugarspritz di Natale al Gran Caffè Diemme

Ed eccoci anche a questo fine 2017, sempre più carichi di nuovi progetti e tanta voglia di festeggiare con tutte voi “barbabietole”.

Vi aspettiamo al Gran Caffè Diemme, in P.zza Dei Signori a Padova il 22 dicembre, per un aperitivo e scambiarci gli auguri!!!

I vostri Giacomo, Matteo Andrea e Massimo.

DETTAGLI

In occasione del Natale torna lo SUGARSPRITZ con la crew di Sugarpulp: venerdì 22 dicembre a partire dalle 18.30 appuntamento Gran Caffè Diemme in Piazza dei Signori a Padova per scambiarsi gli auguri di Natale e per festeggiare tutti insieme.

Una serata per chiudere alla grande un anno ricco di successi per Sugarpulp e per preparare un 2018 che si preannuncia denso di iniziative: a marzo tornerà lo Sugarpulp's Apartment a Tempo di Libri a Milano, poi dal 12 al 15 aprile andrà in scena la quarta edizione di CHRONICAE - Festival Internazionale del Romanzo Storico di Piove di Sacco (Pd), festival che quest'anno schiererà un parterre di ospiti pazzesco e un programma pieno zeppo di novità.

E poi ancora lo Sugarpulp's Apartment al Salone del Libro di Torino e a Lucca Comics & Games 2018, oltre al tradizionale appuntamento con la Sugarpulp Convention: la SUGARCON18 anche quest'anno si svolgerà a Rovigo e in Polesine dal 20 al 23 settembre 2018.

Ci aspettano 12 mesi densi di attività ed eventi nel segno della letteratura popolare e della transmedialità, con una serie di novità a cui stiamo lavorando e che vi lasceranno a bocca aperta (ma su questo non possiamo ancora dire nulla...). ROCK ON!