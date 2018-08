“Il suicidio in ambienti custodiali. Strategie di prevenzione”, incontro informativo a Padova

Nella giornata mondiale per la prevenzione del suicidio ideata dal professor Diego De Leo, il 10 settembre la De Leo Fund onlus organizza un doppio appuntamento per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del suicidio, con un evento a Palazzo Moroni.

Programma

Dalle 9 alle 13 in sala Anziani si terrà un evento formativo rivolto ai giornalisti dal titolo: “Suicidio e Media. Informare con sensibilità, umanità e responsabilità”. La giornata formativa prevede gli interventi di Gianluca Amadori, presidente dell’Ordine Giornalisti del Veneto; Paolo Brinis di Mediaset; Diego De Leo, presidente De Leo fund onlus; Alessandro Pagnini dell’Università di Firenze; Marco Sarchiapone dell’Università del Strategie Molise e di Ines Testoni dell’Università di Padova. Durante la giornata formativa si introdurrà anche il De Leo Fund Media Awards, un riconoscimento all’appropriatezza dei servizi giornalistici relativi alle condotte suicidarie. Il premio è articolato in tre sezioni: articoli su carta stampata, web e TV e verrà consegnato ai vincitori il 10 settembre del prossimo anno.

La seconda parte della giornata che si terrà dalle 15 alle 18 sempre in sala Anziani è aperta al pubblico e titola: “Il suicidio in ambienti custodiali. Strategie di prevenzione” e prevede gli interventi degli addetti ai lavori circa il suicidio nelle carceri italiane (Giulio Castelpietra, AAS2 Friuli), nelle residenze per anziani (Corrado Caraballese, Casa di Dio onlus Brescia) e negli ospedali (Diego De Leo - Griffith University).

Il fondatore

Diego De Leo (doctor of Science in Psicogeriatria e suicidologia e direttore emerito del Centro collaborativo dell'Oms per la ricerca e la formazione sulla prevenzione del suicidio della Griffith University di Brisbane) racconta: “La giornata mondiale per la prevenzione del suicidio che ho creato coinvolge ormai 130 Paesi, realtà che si traducono in manifestazioni, marce, opere di sensibilizzazione culturale che sollecitano interventi sul suicidio”.

Informazioni