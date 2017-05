Sulle ali delle farfalle con Butterfly Arc

Domenica 28 maggio a partire dalle ore 17 un grande evento vi aspetta alla Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme: l'entomologo e fondatore Enzo Moretto vi accompagnerà in un viaggio nel mondo delle farfalle dal vivo.

Potrete vivere in diretta il primo volo delle farfalle appena schiuse, scoprire con particolari tecnologie i segreti delle loro ali e assistere a un intervento unico ed emozionante che ha reso celebre la Butterfly Arc: far tornare a volare delle farfalle che non possono più farlo!

PARTECIPAZIONE

L'evento è compreso nel biglietto di ingresso alla Casa delle Farfalle, ma la prentazione è obbligatoria.

Il numero massimo di partecipanti è fissato a 60 persone.

Per partecipare all'evento è obbligatorio firmare una liberatoria che conceda di poter filmare i partecipanti, in quanto saranno presenti telecamere di reti locali e un progetto di virtual reality di un canale tematico specialistico, in collaborazione con Bmovie Italia.

INFORMAZIONI

049.8910189 - segreteria@butterflyarc.it

www.micromegamondo.com