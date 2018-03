"Sulle vie della legalità", cicloraduno nella giornata del ricordo delle vittime di mafia

In occasione della giornata della memoria in ricordo delle vittime di mafia promossa da Libera, l'Us Acli e Libera Padova, con il patrocinio della FCI del Veneto, organizzano il cicloraduno "Sulle vie della legalità”.

L’iniziativa si svolgerà domenica 18 marzo con ritrovo agli impianti sportivi Ca’ Rasi alle ore 8 e partenza alle 9 in gruppo compatto.

Il percorso

Il circuito si sviluppa nella panoramica zona dei colli Euganei per 69 chilometri su asfalto e un dislivello totale di 347 metri. Padova, Selvazzano, Saccolongo, Teolo, Vò, Cinto Euganeo, Arquà Petrarca, Galzignano, Battaglia, Montegrotto, Abano, Padova. Un lungo percorso dove si incontreranno i luoghi simbolo della legalità: Villa Rodella a Fontanafredda, l’immobile confiscato all'ex governatore della Regione Veneto Giancarlo Galan e attualmente di proprietà del demanio regionale; Casa Giuratti a Saccolongo, un immobile confiscato in seguito alla condanna per associazione mafiosa ("Aspide"); Villa Molin a Mandria, la barchessa sequestrata dalla Dia perchè acquistata con frutti di attività illecite.

Percorsi ecologici

Per i meno allenati, amici e simpatizzanti sono inoltre previsti due percorsi ecologici lungo argine, uno con partenza dalla piazza Maggiore di Este alle ore 10 e arrivo a Villa Rodella per il ristoro insieme al gruppo, e uno con partenza sempre dagli impianti sportivi Ca’ Rasi alle ore 10 con arrivo a Casa Giuratti di Saccolongo e ritorno a Cà Rasi per il pasta party conclusivo.

Iscrizioni

iscrizioni entro il 10 marzo a segreteria@usaclipadova.or g - 049.8670659

Costo: singoli 10 euro, gruppi con più di 10 iscritti 8 euro con pacco ricordo manifestazione