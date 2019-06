Summer colour music party Cittadella

Venerdì 21 giugno

VIVI Cittadella - Comune di Cittadella - Visit Cittadella

presentano:

🌈 Summer colour music party 🌈

🛍Negozi aperti fino alla mezzanotte!

🍹 Bar Aperti fino alle ore 02

Venerdì 21 giugno arriva a Cittadella il Summer Colour Music Party. La notte più colorata dell’estate. Un’intera serata dedicata a colori e musica. Un evento realizzato dall’associazione Vivi Cittadella con il patrocinio del Comune di Cittadella.

💜💙💚 Giochi di colori 💚💛🧡

Dalle ore 21.30 fino alle 2 cittadini e visitatori potranno immergersi in una vera e propria opera di street art.

Le principali quattro vie del centro storico della cittadina murata, assumeranno infatti un aspetto magico e strabiliante.

Affascinanti fasci luminosi in moto perpetuo coloreranno le parti interne di Porta Padova, Porta Vicenza, Porta Bassano e Porta Treviso, facendo anche capolino in cielo.

Tali segnali luminosi, saranno così visibili distintamente nelle direzioni dei quattro punti cardinali anche fuori dal territorio comunale.

Queste scie colorate in cielo diventeranno così segnali ammaliatori per grandi e piccini che ne verranno attratti e non riusciranno a resistere alla tentazione di riversarsi nel centro storico in festa.

🎷🥁🎹 Musica 🎷🎺🎸

La musica sarà coprotagonista della serata, accompagnando i giochi di luce a ritmo delle melodie che:

in Piazza Martiri riecheggeranno con il set che avrà come protagonista il guest dj Loris Pionieri from Radio Stereo Città #suonabene.

from Radio #suonabene. si potranno ascoltare in via Garibaldi con le MedLadies , un gruppo formato da giovani ragazze che prestano le voci ai classici del pop, proposti sotto forma di medleys e mash-ups.

, un gruppo formato da giovani ragazze che prestano le voci ai classici del pop, proposti sotto forma di medleys e mash-ups. con i Soulful Mash in via Marconi sapranno conquistare grazie al riarrangiamento di famosi successi. Scomporranno e fonderanno le linee melodiche, creando un mash up proposto in un’atmosfera acustica che spazia dal soul al rock, dal pop all’R&B. Le voci e il pianoforte manterranno le performances squisitamente live.

in via Marconi sapranno conquistare grazie al riarrangiamento di famosi successi. Scomporranno e fonderanno le linee melodiche, creando un mash up proposto in un’atmosfera acustica che spazia dal soul al rock, dal pop all’R&B. Le voci e il pianoforte manterranno le performances squisitamente live. con gli Akousma Acoustic in via Indipendenza, presso la birreria “Il Cetra”, calibreranno il proprio sound tra un'anima blues e una veste ritmica rock. Si esibiranno con un repertorio di cover arrangiate, sia in versione acustica che elettrica, tratte da Dire Straits, Clapton, Hendrix, Santana, The Doors, e Sting.

in via Indipendenza, presso la birreria “Il Cetra”, calibreranno il proprio sound tra un'anima blues e una veste ritmica rock. Si esibiranno con un repertorio di cover arrangiate, sia in versione acustica che elettrica, tratte da Dire Straits, Clapton, Hendrix, Santana, The Doors, e Sting. la Exit Band porterà in scena in via Roma, presso la birreria Gossip. Grandi successi della musica italiana, in un vasto e variegato repertorio tra: Vasco, Zucchero, Ligabue, 883, Cremonini, Gabbani, Modà, Negramaro, Zero, Battisti, e Tozzi.

☝ Le sorprese non finiscono qui ☝

Possibilità di fare shopping approfittando dei negozi aperti fino a mezzanotte e locali fino alle 2 che festeggeranno l’inizio dell’estate nella notte più colorata di sempre.

Per l’occasione le vetrine saranno allestite a tema.

Non mancheranno tanti freschissimi drink e buon cibo che saranno l’altro vero piatto forte della serata.

👼👼👼 Area Kids 👼👼👼

La colorata Piazza Scalco farà da scenario per il divertimento dei più piccini.

Grazie ad una ricca selezione di giochi in legno della tradizione che rapiranno i figli, ma che faranno tornar bambini anche i genitori.

Un alternativo modo di giocare conquisterà tutti e farà così viaggiare nella memoria di spensierati tempi passati anche i nonni.

💃💃💃 Eventi collaterali 💃💃💃

Tante ancora le iniziative che renderanno la serata coinvolgente ed unica. In Piazza Pierobon, alle ore 21, si svolgerà una narrazione teatrale del libro “Dimmi di no e ti dirò chi sei” di Daniele Aristarco.

Durante la giornata, gli appassionati di storia e cultura ma non solo, potranno percorrere il sempre affascinante camminamento di ronda sopra le Mura aperto dalle ore 9 alle ore 20 con ultimo ingresso alle ore 19.

Gallery