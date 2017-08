Summer Crock Fest 2017 a San Martino di Lupari

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1890939681158607/

SUMMER CROCK FESTIVAL

dal 11 al 20 agosto

c/o impianti sportivi di Borghetto di San Martino di Lupari

• Cosa ci aspetta?

10 giorni di musica - 3 palchi - 3 bar - 1 angolo cocktails - tensostruttura per assicurare i concenti anche in caso di maltempo - 2 punti ristoro - dj set after show - mercatino

PROGRAMMA 2017

• Venerdì 11 agosto

El Cuento de la Chica y la Tequila

+ The Cialtrons

• Sabato 12 agosto

Catarrhal Noise

+ Cornoltis

• Domenica 13 agosto

dARI

+ iBOX

• Lunedì 14 agosto

Shaman’s Blues

• Martedì 15 agosto

Rumatera

+ O’CiucciariellO

• Mercoledì 16 agosto

Slick Steve & the Gangsters

+ Endrigo

• Giovedì 17 agosto

EN?GMA

+ Lethal V

• Venerdì 18 agosto

Derozer Punk Rock

+ Sgabole

• Sabato 19 agosto

Nanowar Of Steel

+ Something WITH R

• Domenica 20 agosto

Makarena

INGRESSO GRATUITO

In memoria di FEDERICA SQUARISE

Con il patrocinio del comune di San Martino di Lupari e C.R.B

In collaborazione con Ricky’s PUB live – Villa del Conte

Info:

Telefono: Nicola Sartore 348.067.8940

Mail: summercrockfest@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/summer.crockfest