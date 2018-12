Capodanno a Campodarsego: concerto dei Summertime all'Auditorium Alta Forum

I Summertime in concerto a Campodarsego per festeggiare insieme l'inizio del 2019, con la partecipazione di Silvia Calzavara e Aba.

Prevendite presso Bar Patrizio, via Kennedy 7, Campodarsego e Ufficio Cultura Comune di Campodarsego, Piazza Europa, 1.

Info: 049 9299827, cultura@comune.campodarsego.pd.it