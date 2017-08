Summertime choir in concerto a Este per AICS

Il Summertime Choir in concerto per sostenere la raccolta fondi a favore di AICS (Aiutiamoci insieme cooperativa sociale).

Il concerto per le associazioni, dal titolo "Volontariato, l'amore di dare aiuto alle disabilità”, si terrà presso il Chiostro Vescovile di Este, il 3 settembre alle ore 21.

Ingresso unico a 7 euro, biglietti disponibili presso:

COGOMA E PANARO: via vigo di torre 15, Este, tel 04293366

LAVANDERIA FERRO: via prà 10e, Este, tel 04294173

STEFY L'ESTETICA, via roma 16, Lozzo Atestino, tel 3475881158

In caso di pioggia o maltempo il concerto verrà spostato presso il Palazzetto dello sport Paleste, in via stazie bragadine, Este.

Per info 3488094349 oppure 3888055729.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/281940252291397/

Info web http://www.summertimechoir.com/choir/news-ed-eventi/eventi/item/656-evento-3-settembre-2017-big.html