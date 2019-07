Concerto “Summertime 4 Children” al Gran teatro Geox

Dopo 30 anni di storia, il Summertime Choir sa ancora rinnovarsi e proporre uno spettacolo a tutto tondo: doppia data a Natale a Padova.

Sabato 14 dicembre 2019, ore 21;

domenica 15 dicembre 2019, ore 17.30.

Gran Teatro Geox - Padova

Una solida base di gospel contemporaneo, nuovi spunti e brani inediti dal sapore christian rock, forti influenze dalla musica soul e funky, un inarrestabile avvicinamento ai brani pop di spicco degli ultimi trent'anni, un'unica e personalissima interpretazione: questi sono gli ingredienti che trasformano ogni concerto dei Summertime in un viaggio all'insegna di una travolgente energia. La dimensione live si trasforma in uno spettacolo, molto più di un concerto, garantendo una trascinante performance musicale: sarà una doppia data quella del Summertime Choir a Padova, insieme a Cuamm - Medici con l’Africa, la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane.

Il coro, nato nel 1991, ha al proprio attivo 29 anni di concerti Gospel in tutta Europa. Da diversi anni organizza a Padova il più grande evento Gospel europeo, con finalità di raccolta fondi per attività benefiche: anche nel 2019 si ripeterà questa tradizione. All’attivo conta diverse importanti partecipazioni televisive come 5 edizioni del concerto "Natale in Vaticano" con Papa Giovanni Paolo II e l’opening su Sky Italia, di Italia’s Got Talent. Il coro presenta una discografia di canzoni originali e cover di grandi brani internazionali apprezzate dal grande pubblico (le canzoni del Summertime Choir sono anche state colonna sonora di pubblicità nazionali come lo spot Paluani ed Algida).

La direzione artistica di Walter Ferrulli, da ormai 20 anni, è sempre attenta alla componente spettacolare ed energica di quelli che si possono chiamare in tutto e per tutto dei Big Show, più che dei semplici concerti. Il payoff del coro, infatti, è “Il treno dell’energia” e chi ha assistito agli spettacoli del Summertime Choir, conosce bene la sensazione di rollercoaster che questa energia può portare grazie ai brani di Gospel contemporaneo, alle ballad pop, ai grandi successi rivisitati in chiave gospel fino al Christian rock contemporaneo il tutto condito da momenti di funk ed RNB, che permettono al pubblico di scatenarsi, alzarsi in piedi, ballare e battere le mani in un crescendo di energia e condivisione.

Biglietti disponibili via TicketMaster Italia e presso i punti vendita autorizzati.

