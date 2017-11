Concerto “Summertime for Cuamm” 2017 alla Kioene Arena di Padova

Il gruppo gospel Summertime tiene un concerto per festeggiare il Natale e sostenere i progetti di Medici con l'Africa - Cuamm lunedì 15 dicembre alle ore 21 alla Kioene Arena.

Sul palco cinquanta cantanti, sette musicisti, ventidue orchestrali, dieci ballerini e tanti ospiti nazionali e internazionali tra cui Alexia, Jermaine Paul, Cece Rogers, Mr Brown, Jade Novah, Matteo Beccucci, Vittorio Matteucci.

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

Il ricavato del concerto viene devoluto a Medici con l'Africa - Cuamm, per sostenere il progetto “Prima le mamme e i bambini”.

Iniziativa patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla provincia e dal comune di Padova.

INGRESSO

Le informazioni sui costi dei biglietti e le modalità di prevendita sono visibili sul sito www.natalesummertime.com.

Poltronissima Platea: 35 euro

Poltrona Platea: 30 euro

Platea numerata: 25 euro

Tribuna Aria (non numerata): 15 euro - ridotto under 12: 10 euro

Tribuna Fuoco numerata: 20 euro

Tribuna Acqua numerata: 25 euro

Tribuna Terra Premium numerata: 35 euro

Under 6: ingresso gratuito

Disabile e accompagnatore: ingresso gratuito previa prenotazione a biglietti@summertimechoir.com

I biglietti sono disponibili nei punti vendita Ticketone e online su ticketone.it (link diretto)

oppure senza diritti di prevendita scrivendo a biglietti@summertimechoir.com

Biglietti disponibili senza diritti di prevendita anche presso:

la segreteria di Medici con l’Africa CUAMM, via San Francesco 126, Padova

bar Patrizio, via Kennedy, Campodarsego

Infoline 349.3550194

Segreteria organizzativa info@summertimechoir.com

INFORMAZIONI

Associazione musicale Summertime

349.3550194

info@summertimechoir.com

www.summertimechoir.com - www.mediciconlafrica.org