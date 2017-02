"Sunday Live & Dinner" con Good Vibes 4tet in concerto al laboratorio culturale I'M di Abano

Domenica 5 febbraio al laboratorio culturale I'M dell'associazione culturale Khorakhanè nuovo appuntamento con "Sunday Live & Dinner" a cura di Marco Bonutto, il format domenicale che unisce la cena a live di artisti e formazioni che spaziano tra i tantissimi generi e sfumature della black music.

Ingresso dalle ore 20 con possibilità di cena. Inizio live ore 21.30 con Good Vibes 4tet.

Good Vibes 4tet

Giuliano Perin - vibrafono, piano

Stefano "Baxter" Bassato - chitarra

Franco Lion - contrabbasso

Daniele Scambia - batteria

Giuliano Perin (Padova, 1956) è considerato uno dei più quotati vibrafonisti italiani (Top Ten Jazzit Award 2010-2011-2012) e vanta collaborazioni con musicisti nazionali e statunitensi, ha registrato dischi come solista, ha suonato in orchestra come pianista e vibrafonista, partecipando a numerosi festivals e rassegne in Italia ed in Europa.

La sua biografia è contenuta nel Dizionario del Jazz Italiano di Flavio Caprera (Feltrinelli).

Dopo gli studi classici, si avvicina al jazz frequentando corsi e seminari con Ran Blake, Franco D'Andrea, Stefano Battaglia e Barry Harris.

Ha partecipato ai corsi della Manhattan School sotto la guida di Harold Danko e Gary Dial e della New School New York con Dave Samuels.

Vincitore di concorsi di jazz, inizia giovanissimo la sua attività concertistica sia come esecutore che come compositore.

I suoi ultimi cd "Into The Vibes" (2004), "Flexibility" (2006), "Passion & Reason" (2007),"Coming Back" (2008),"Pezzi di Luna" (2009) hanno ottenuto il massimo punteggio sulle riviste specializzate (Jazzit, Jazz Magazine...).

Si occupa inoltre di poesia e teatro affiancando poeti e attori con commenti musicali. É direttore artistico di manifestazioni culturali che spaziano dalla pittura, alla letteratura, al teatro ed alla danza. É stato ospite in molte trasmissioni radiofoniche e televisive.

Ha avuto recentemente un importante riconoscimento a livello europeo essendo stato invitato a rappresentare l'Italia in prestigiose manifestazioni organizzate dall'Istituto Italiano di Cultura a Londra.

Alle conoscenze musicali, l'artista unisce un grande carisma che coinvolge anche chi, per la prima volta, si avvicina al jazz.

Di lui il decano dei critici Franco Fayenz ha scritto: "Rare volte anche a livello internazionale ho apprezzato un tocco ed un fraseggio di vibrafono come i suoi", ed ancora Adriano Mazzoletti conduttore Rai dice "Ecco finalmente un vibrafonista di cui non vedo eguali anche al di fuori dei nostri patri confini".

INFORMAZIONI

Ingresso con tessera associazione culturale Khorakhanè (5 euro). Comunicazione riservata ai soci.

Contributo responsabile 3 euro.