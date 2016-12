Sunday Live & Dinner con Gypsy Thief al Laboratorio I’M

Domenica 8 gennaio 2017 al Laboratorio Culturale I’M dell’Associazione Culturale Khorakhanè il primo appuntamento del 2017 delle Sunday Live & Dinner a cura di Marco Bonutto Percussionist/Drummer, il format domenicale che unisce la cena con live di artisti e formazioni che spaziano tra i tantissimi generi e sfumature della black music.

> Ingresso dalle ore 20 con possibilità di cena.

Per prenotazioni chiama il n° 049/9815190.

> Inizio live ore 21.30 con Gypsy.Thief

BIO GYPSY THIEF

Complesso di sei elementi che nasce semplicemente dalla comune visione della musica quale strumento di socialità in grado di avvicinare le persone, il suonare insieme come passione e l’improvvisazione come strumento fondamentale per l’espressione di sé stessi.

Gennaro Erminio - chitarra;

Andrea Buzzo - chitarra;

Damiano Plebani - violino;

Massimo Franceschini - violino;

Damiano Marin – contrabbasso;

Matuia Suppiej - percussionista;

Alberto Barban - contrabbasso (ora fuori padova)

Il repertorio spazia dal Gypsy Jazz allo Swing Manouche passando anche per brani chiave della tradizione latina.

Ingresso dalle ore 20 con tessera Associazione Culturale Khorakhanè. Contributo responsabile (euro 3). Comunicazione riservata ai soci