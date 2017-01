"Sunday Live & Dinner" con Walking Funk in concerto al laboratorio culturale I'M di Abano

Domenica 12 febbraio al laboratorio culturale I'M dell'associazione culturale Khorakhanè nuovo appuntamento con "Sunday Live & Dinner" a cura di Marco Bonutto, il format domenicale che unisce la cena a live di artisti e formazioni che spaziano tra i tantissimi generi e sfumature della black music.

Ingresso dalle ore 20 con possibilità di cena. Inizio live ore 21.30 con Walking Funk (funk).

Walking Funk

Formazione attuale: Riccardo trombini - chitarra, Andrea Zerbetto - tastiere, Edoardo Olmeda - basso & contrabbasso, Mattia Bottaro - batteria.

Con la partecipazione di Luca Ardini - sax.

Nati nel maggio del 2013, i Walking Funk cominciano come trio basso-batteria-tastiere, a cui si aggiungono in seguito voce (Sara Beradelli) e tromba (Gianluca Cucco) diventando così un quintetto.

I generi prediletti sono molteplici, spaziando da sonorità jazz ad altre più funk e latin.

Sono amanti del genere che si dilettano in diversi live ed eventi già da qualche anno. Attualmente il gruppo si esibisce come quintetto proponendo un repertorio prettamente strumentale (tastiere-chitarra-sax-basso/contrabbasso-batteria).

INFORMAZIONI

Prenotazioni: 049.9815190.

Ingresso con tessera associazione culturale Khorakhanè (5 euro). Comunicazione riservata ai soci.

Contributo responsabile 3 euro.