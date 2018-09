Presentazione delle poesie “Suoni e Colori” a palazzo Moroni

“…al lettore capita raramente la fortuna di leggere, quasi in contemporanea, la Vita attraverso due angolazioni perfino opposte, benché entrambe straordinariamente valide.”

Sabato 13 ottobre ore 17 in Sala Anziani di Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6, Padova si terrà la presentazione del libro di poesie “Suoni e Colori” di Maria Lucia Faedo e Antonio Fiorito. Intervengono Gentile Brunello, scrittore e promotore culturale e Silvano Fecchio, presidente Circolo Letterario Penna, calamaio e web di Padova.

“Suoni e Colori” celebra il ritrovarsi, dopo molti anni di lontananza, dei due autori, legati da una antica amicizia, scoprendosi, inaspettatamente, scrittori. Maria Lucia Faedo presenta una raccolta di cinquantasei poesie, Antonio Fiorito è presente con trentanove delle sue poesie. Ognuna delle due sezioni si conclude con una famiglia di Haiku: “12 Haiku Suoni e Colori” per Maria Lucia Faedo, “12 Haiku per 4 Stagioni” per Antonio Fiorito.

“Appena incontrata, ho chiesto a Maria Lucia di dirmi cosa aveva caratterizzato di più la sua vita e mi sono sentito rispondere: “nulla, perché la mia vita è cominciata solo ora”. Una gioventù mentale che non sapevo potesse esistere così radicale. ‘Gioventù’ che parrebbe contrastare perfino con la complessità dei concetti espressi dai Suoi versi, ma che in realtà, con più attenta osservazione, finisce per lasciare convinti sulla Sua sostanziale lontananza da qualsiasi sentimento vissuto a lungo.”

“Nel chiedere anche ad Antonio cosa aveva caratterizzato maggiormente la Sua vita, mi son ritrovato sommerso da una postfazione riportata in un libro già pubblicato, descrivente ogni emozione, ogni decisione, ogni attimo condiviso con la realtà che via via incontrava. Son venuto a conoscere nei dettagli le Sue prime emozioni amorose, le Sue vicissitudini scolastiche, le Sue esperienze amatoriali in campo teatrale, il Suo girovagare l’Italia e oltre, nella caparbia scalata percorsa con pieno successo nel mondo del lavoro. Al contrario di Maria Lucia, la Sua storia, i Suoi affetti, le Sue amicizie sembrano far parte ancora attiva del Suo presente”.

Maria Lucia Faedo, nata a Chiampo (Vi) nel 1942, Ha frequentato l’Itituto Tecnico “Scalcerle” di Vicenza. Risiede a Padova da mezzo secolo dove ha insegnato nella Scuola Media. Dal 2016 è socia del Circolo Letterario “Penna, Calamaio & Web” di Padova. Scrive da oltre dieci anni. Sue opere sono state pubblicate nell’Antologia del Circolo Letterario “Penna, Calamaio & Web” di Padova. Menzione d’onore per la Sezione Haiku al Premio Letterario “L’Arcobaleno della Vita 2017” di Lendinara (Ro).

Antonio Fiorito, nato a Napoli, il 1 Febbraio 1942. Residente dal 1954 al 1957 ad Ariano Polesine (Ro). Residente a Padova dal 1957 al 1985, dove ha completato il ciclo di Scuola Media Inferiore e si è diplomato in Elettronica Industriale presso l’Istituto Tecnico Industriale Francesco Severi. Nel 1985, emigrato a Roma per motivi di lavoro e qui residente fino al Dicembre 2011. Rientrato a Padova dove risiede nuovamente dal Gennaio 2012. Dal 2016 è socio del Circolo Letterario “Penna, Calamaio & Web” di Padova. Dal 2017 è Socio effettivo del Club degli Autori. Sue opere sono state pubblicate nelle Antologie del Circolo Letterario “Penna, Calamaio & Web” di Padova, della casa Editrice “Pagine” di Roma, dell’Associazione Culturale “Euterpe” di Jesi (An) e della casa Editrice Montedit di Melegnano (Mi).

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

donolatol@comune.padova.it - tel. 049 8204522