“Suoni e parole del cielo”, ascolto guidato tra musica, parole e illustrazioni al San Gaetano

Un ascolto guidato tra musica, parole e illustrazioni d'autore per riscoprire il rapporto millenario che lega uomo e cielo. Letture e ascolto di canzoni a tema ‘celeste’ accompagnano i partecipanti in un viaggio tra il firmamento e gli Smashing Pumpkins, la luna e Cat Power, i Beatles e l'universo. Sullo sfondo, un video animato con illustrazioni d’autore a tema a completare la suggestione.

L’evento è ispirato al libro “Le parole del cielo”, di Leopoldo Benacchio con illustrazioni di Maurizio Olivotto e a cura di Bas Bleu Illustration, ed è realizzato in collaborazione con Goldsoundz.it.

A cura di Bas Bleu Illustration, Giorgio Bonomi (Goldsoundz.it), Leopoldo Benacchio.

Bas Bleu Illustration sviluppa progetti di comunicazione nel campo della cultura, delle scienze, del sociale, usando l’illustrazione d’autore come codice espressivo privilegiato.

Giorgio Bonomi è caporedattore di Goldsoundz.it, una webzine musicale dedicata al mondo della musica alternativa e indipendente.

Leopoldo Benacchio è astronomo dell’INAF-Osservatorio astronomico di Padova, si occupa di comunicazione della scienza

Informazioni

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti

Bas Bleu Illustration

www.basbleuillustration.com

(+39) 347 0388088

Evento facebook https://www.facebook.com/events/145719579531495/

Gallery