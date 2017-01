Stagione concertistica "Il suono molteplice" con l'OPV al conservatorio Pollini

Giovedì 12 gennaio, l'OPV - Orchestra di Padova e del Veneto, presenta la 51esima stagione concertistica "Il suono molteplice".

Il concerto si terrà al conservatorio Pollini di Padova alle 20.45. Alle 10.30 si terranno invece le prove generali.

giovedì 12 gennaio | ore 10.30

giovedì 12 gennaio | ore 20.45

Direttore Sergio Alapont

Mezzosoprano Cristina Zavalloni

PROGRAMMA ​

Manuel De Falla/Luciano Berio

Siete canciones populares españolas

Manuel De Falla

El sombrero de tres picos, Suite n. 1

El amor brujo

Nikolaj Rimskij-Korsakov

Capriccio spagnolo

BIGLIETTI

Concerto

Interi 22 euro, ridotti in convenzione 20 euro, ridotti amici OPV 18 euro, ridotti under35 8 euro, ridotti speciali famiglie 30 euro.

In prevendita a partire da una settimana prima rispetto alla data del concerto da Gabbia (via Dante, 8) o in vendita al botteghino dell'auditorium Pollini il giorno del concerto dalle ore 20.

I biglietti interi possono essere acquistati anche online. Il posto non è numerato.

Salvo diverse esigenze d'ordine tecnico, il servizio di vendita biglietti online rimarrà attivo sino alle ore 12 del giorno dello spettacolo.

Prova generale

Interi 7 euro, ridotti studenti 3 euro.

In vendita al botteghino dell'auditorium Pollini il giorno della prova dalle ore 9.45.

INFORMAZIONI