Massimo Carlotto presenta “Pensione Lisbona” con  Maurizio Camardi e Sergio Marchesin al teatro Maddalene

Prende il via sabato 28 marzo la quinta edizione della rassegna Il Suono e la Parola, un'iniziativa promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Scuola di Musica “Gershwin”.

Dopo il successo delle prime quattro edizioni, con il “tutto esaurito” registrato ad ogni appuntamento, torna la rassegna voluta dall'Amministrazione Comunale per promuovere la città attraverso incontri, concerti e spettacoli che avranno come protagonisti artisti di fama nazionale e internazionale, con una finestra dedicata anche alle produzioni artistiche locali.

E sarà proprio una produzione tutta padovana ad aprire la programmazione 2020.

Protagonista lo scrittore di romanzi noir Massimo Carlotto che presenterà in prima nazionale il reading Pensione Lisbona che lo vedrà sul palco del Teatro Maddalene con i musicisti Maurizio Camardi e Sergio Marchesini. L'appuntamento è per sabato 28 marzo alle ore 21:15

Un progetto teatrale e musicale ispirato all'ultimo romanzo dell'autore padovano intitolato La signora del martedì (Edizioni E/O, 2020), che sta riscuotendo grande successo a livello nazionale ed è ai vertici delle classifiche dei libri più letti in Italia.

Dopo aver pubblicato oltre trenta romanzi e portato in scena in decine di teatri e festival i suoi reading – esplorando attraverso gli strumenti del noir ogni angolo grigio di quei punti di contatto tra politica, economia, mondo degli affari e criminalità più o meno organizzata – Carlotto ha scelto la sua città natale e il palcoscenico del Teatro Maddalene per il debutto di Pensione Lisbona con le musiche dal vivo del sassofonista Maurizio Camardi e del fisarmonicista Sergio Marchesini.

Sabato 28 marzo, ore 21.15

Teatro Maddalene

Ingresso

Biglietto unico 10 euro

Prevendite disponibili fino a esaurimento presso gabbia dischi, scuola di musica Gershwin, ristorante etico Strada Facendo e nei circuiti vivaticket ed eventbrite.

Il programma completo è disponibile online sul sito www.ilsuonoelaparola.it e su www.padovacultura.it e sulla pagina facebook Il Suono e la Parola.

Per informazioni e prenotazioni: 3421486878 – info@ilsuonoelaparola.it

https://www.facebook.com/ilsuonoelaparola/