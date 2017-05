Rassegna “Il Suono e la Parola” con “Confini” al Ridotto del Verdi

Prende il via giovedì 11 maggio la seconda edizione della rassegna “Il Suono e la Parola”, un'iniziativa promossa dal Comune di Padova Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche in collaborazione con la Scuola di Musica “Gershwin”.

Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 2mila presenze e il “tutto esaurito” registrato ad ogni appuntamento, torna la rassegna ideata dall'Amministrazione Comunale per promuovere la città attraverso incontri, concerti e spettacoli che avranno come protagonisti artisti di fama nazionale e internazionale, con una finestra dedicata anche alle produzioni artistiche locali.

Un'occasione per conoscere e far conoscere Padova e alcuni dei suoi luoghi più belli ospitandovi alcuni eventi prestigiosi e contemporaneamente raccontando la cultura del territorio attraverso i suoi protagonisti nella letteratura, nella musica e nel teatro.

Una programmazione di ampio respiro che apre i battenti giovedì 11 maggio con uno spettacolo in prima assoluta alla Sala Ridotto del Teatro Verdi (inizio ore 21.15) che vedrà protagonisti alcuni degli artisti più apprezzati del panorama musicale e teatrale nazionale.

In scena la pièce Confini scritta da Massimo Carlotto con la regia di Laura Curino.

Sul palco l'attore Titino Carrara e il sassofonista Maurizio Camardi – accompagnato da Francesco Signorini alle tastiere e David Soto Chero alle chitarre – a raccontare, tra parole e musica, una storia di vita vera, avventurosa, romantica e commovente.

La storia di Beniamino Rossini, il carissimo amico che Massimo Carlotto aveva già trasformato in eroe di carta nella serie “l’Alligatore”.

Sempre a rincorrere la vita: attraverso montagne “belle da togliere il fiato”, bricolla in spalla sul confine con la Svizzera, oppure a cavalcioni di un ‘Maiale’ della Regia Marina trainando sotto le acque gelide del lago di Lugano 8.000 pacchetti di sigarette a viaggio. E poi aerei, elicotteri e infine il mare: dal Libano a Malta, da Venezia alla Spagna, alla Croazia.

Storia di contrabbando e rapine, amicizie e amori, tradimenti e passioni: una sequenza da film di avventura.

Dura: perché la vita del criminale è dura.

Divertente: perché Beniamino Rossini è un fuorilegge ribelle e sorridente… e pazzo quel tanto che basta per poter dare arrembaggio alla vita come un corsaro che non dimentica di guardare il cielo e di dare forma alle nuvole.

Commovente: perché la vita non sempre mantiene ciò che promette.

Titino Carrara ha incontrato per caso Beniamino Rossini e se l’è sentito subito calzare addosso come avesse indossato una maschera, una di quelle in cuoio che lo ha accompagnato per tanti anni in giro per il mondo.

Se Beniamino fosse nato in una famiglia di teatranti, sarebbe stato un attore dalla grande energia e creatività?

E Titino Carrara?… se fosse nato in una famiglia di contrabbandieri… sarebbe stato un delinquente fantasioso e vivace?

Le risposte in questa pièce avvincente, ironica e commovente da seguire tutta d'un fiato!

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

PREVIO RITIRO DEL TAGLIANDO DI INGRESSO

Disponibilità n.80 ingressi con ritiro biglietti (max 4 tagliandi a persona) a partire dal 4 maggio presso la Portineria del Teatro Verdi (orari ritiro dalle 8.30 alle 19 dal lunedì al sabato)

GIOVEDI' 11 MAGGIO – ORE 21.15

TEATRO VERDI SALA RIDOTTO – Via Dei Livello, 32 – Padova

CONFINI

di Massimo Carlotto, Laura Curino, Titino Carrara

con Titino Carrara (voce narrante), Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, flauti etnici)

e Francesco Signorini (tastiere), David Soto Chero (chitarre)

PER INFORMAZIONI

342 1486878

info@ilsuonoelaparola.it - www.ilsuonoelaparola.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1402740419784259/

