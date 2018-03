“La musica è pericolosa”, Nicola Piovani Ensemble per “Il Suono e la Parola” al Verdi

Prende il via sabato 14 aprile la terza edizione della rassegna “Il Suono e la Parola”, un’iniziativa promossa dal comune di Padova assessorato alla Cultura in collaborazione con la scuola di musica Gershwin.

Dopo il successo delle prime due edizioni, con il tutto esaurito a ogni appuntamento, torna la rassegna ideata dall’amministrazione per promuovere la città attraverso incontri, concerti e spettacoli che avranno come protagonisti artisti di fama nazionale e internazionale, con una finestra dedicata anche alle produzioni artistiche locali.

Un’occasione per conoscere e far conoscere Padova e alcuni dei suoi luoghi più belli ospitandovi eventi prestigiosi e contemporaneamente raccontando la cultura del territorio attraverso i suoi protagonisti nella letteratura, nella musica e nel teatro.

Una programmazione di ampio respiro che nei mesi di aprile e maggio toccherà luoghi di particolare rilevanza dal punto di vista museale, storico, architettonico e culturale della nostra città. Verranno realizzati quattro appuntamenti tra parole e musica, tutti in prima assoluta per la città.

L'evento

La musica è pericolosa. Concertato

Nicola Piovani Ensemble

Nicola Piovani - pianoforte

Rossano Baldini - tastiere, fisarmonica

Marina Cesari - sax, clarinetto

Pasquale Filastò - violoncello, chitarra, mandoloncello

Ivan Gambini - batteria, percussioni

Marco Loddo - contrabbasso

Nicola Piovani è un musicista che può vantare nella sua lunga carriera un numero sterminato di collaborazioni e incontri, umani e professionali, con i più importanti autori del cinema italiano e internazionale degli ultimi decenni.

Vincitore del Premio Oscar alla miglior colonna sonora nel 1999 per “La vita è bella”, Piovani porterà al Verdi con il suo ensemble un racconto musicale narrato dagli strumenti che agiscono in scena: pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica.

Nel racconto teatrale la parola arriva dove la musica non può arrivare, ma, soprattutto, la musica la fa da padrona là dove la parola non sa e non può arrivare. I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli e, soprattutto, immagini che artisti come Luzzati e Manara hanno dedicato all’opera musicale di Piovani.

Prossimi eventi

Giovedì 10 maggio, ore 21.15

Teatro Verdi

La musica è pericolosa. Concertato

Nicola Piovani Ensemble

Venerdì 25 maggio, ore 21.15

Auditorium Pollini

Bach is in the air

Danilo Rea, pianoforte

Ramin Bahrami, pianoforte

Biglietti

Platea 25 euro

Palco pepiano da 22 a 25 euro

Palchi I°-II° ordine da 17 a 20 euro

Galleria 10 euro

Prevendite:

Teatro Verdi e online su www.teatrostabileveneto.it

Informazioni

Scuola di Musica Gershwin: 342.1486878

info@ilsuonoelaparola.it

www.ilsuonoelaparola.it

