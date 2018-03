Strukul, Camardi e Fantin per “Il Suono e la Parola” al centro culturale San Gaetano

Prende il via sabato 14 aprile la terza edizione della rassegna “Il Suono e la Parola”, un’iniziativa promossa dal comune di Padova assessorato alla Cultura in collaborazione con la scuola di musica Gershwin.

Dopo il successo delle prime due edizioni, con il tutto esaurito a ogni appuntamento, torna la rassegna ideata dall’amministrazione per promuovere la città attraverso incontri, concerti e spettacoli che avranno come protagonisti artisti di fama nazionale e internazionale, con una finestra dedicata anche alle produzioni artistiche locali.

Un’occasione per conoscere e far conoscere Padova e alcuni dei suoi luoghi più belli ospitandovi eventi prestigiosi e contemporaneamente raccontando la cultura del territorio attraverso i suoi protagonisti nella letteratura, nella musica e nel teatro.

Una programmazione di ampio respiro che nei mesi di aprile e maggio toccherà luoghi di particolare rilevanza dal punto di vista museale, storico, architettonico e culturale della nostra città. Verranno realizzati quattro appuntamenti tra parole e musica, tutti in prima assoluta per la città.

L'evento

Giacomo Casanova. La sonata dei cuori infranti

Matteo Strukul - voce narrante

Maurizio Camardi - sassofoni, flauti etnici, duduk

Ilaria Fantin - arciliuto

Presentazione in forma di reading dell'ultimo romanzo dello scrittore padovano Matteo Strukul.

Laureato in giurisprudenza e dottore di ricerca in Diritto Europeo, Strukul è l'autore della tetralogia "I Medici", che lo ha portato alla ribalta nazionale vincendo nel 2017 il Premio Bancarella, assegnato in precedenza, fra gli altri, ad Ernest Hemingway e Umberto Eco.

Strukul sarà sul palco per raccontare il nuovo romanzo intitolato "Giacomo Casanova. La sonata dei cuori infranti" accompagnato dalle musiche originali di Maurizio Camardi ai fiati e Ilaria Fantin all'arciliuto.

Ambientato a Venezia nella metà del XVIII secolo, il romanzo narra la vicenda della sfida che la Contessa Margarethe Von Steinberg, nobile austriaca di straordinaria bellezza, lancia a Giacomo Casanova. Se riuscirà a sedurre la bella Francesca Erizzo, la figlia di uno dei maggiorenti della città, allora lei sarà sua. Casanova accetta e inizia a corteggiare la ragazza, forte del suo impareggiabile fascino. E mentre prova a conquistarla, scopre di amarla davvero. Francesca cede infine alle profferte del seduttore avventuriero che si ritrova ben presto ad affrontare in duello Alvise, focoso spasimante di lei.

