“Bach is in the air”, Rea e bahrami per “Il Suono e la Parola” all'auditorium Pollini

Prende il via sabato 14 aprile la terza edizione della rassegna “Il Suono e la Parola”, un’iniziativa promossa dal comune di Padova assessorato alla Cultura in collaborazione con la scuola di musica Gershwin.

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DE "IL SUONO E LA PAROLA"

Dopo il successo delle prime due edizioni, con il tutto esaurito a ogni appuntamento, torna la rassegna ideata dall’amministrazione per promuovere la città attraverso incontri, concerti e spettacoli che avranno come protagonisti artisti di fama nazionale e internazionale, con una finestra dedicata anche alle produzioni artistiche locali.

Un’occasione per conoscere e far conoscere Padova e alcuni dei suoi luoghi più belli ospitandovi eventi prestigiosi e contemporaneamente raccontando la cultura del territorio attraverso i suoi protagonisti nella letteratura, nella musica e nel teatro.

Una programmazione di ampio respiro che nei mesi di aprile e maggio toccherà luoghi di particolare rilevanza dal punto di vista museale, storico, architettonico e culturale della nostra città. Verranno realizzati quattro appuntamenti tra parole e musica, tutti in prima assoluta per la città.

L'evento

Bach is in the air

Danilo Rea - pianoforte

Ramin Bahrami - pianoforte

Protagonisti insieme sul palco due grandi nomi del pianoforte, uno classico e uno jazz, che affronteranno, ciascuno secondo la propria sensibilità musicale, il genio compositivo di Bach, proponendo alcuni suoi celebri brani sia in forma tradizionale che in forma jazzistica, quale testimonianza dell'estrema attualità del repertorio bachiano.

L'idea dei due musicisti è quella di "partire da Bach per costruire un ponte tra mondi ed epoche diversi ma conciliabili", mettendo in diretto confronto lo stile classico di Bahrami, che di Bach è attualmente uno dei maggiori interpreti a livello mondiale, e quello improvvisativo di Rea, in grado di fondere in un universo espressivo omogeneo ispirazioni musicali di diversa provenienza.

Prossimi eventi

Venerdì 25 maggio, ore 21.15

Auditorium Pollini

Bach is in the air

Danilo Rea, pianoforte

Ramin Bahrami, pianoforte

Biglietti

Biglietto unico 20 euro

Ridotto studenti 15 euro.

Prevendite:

Gabbia Dischi, Scuola di Musica Gershwin, HiFi Record e online su www.vivaticket.it

Informazioni

Scuola di Musica Gershwin: 342.1486878

info@ilsuonoelaparola.it

www.ilsuonoelaparola.it

Gallery