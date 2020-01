“Suore nella tempesta”, spettacolo con Alessandro Fullin al teatro Quirino De Giorgio di Vigonza

La nuova stagione del Teatro Comunale Quirino del Giorgio nel Borgo di Vigonza si presenta come una proposta a 360 gradi, in cui saranno rappresentate molte delle infinite sfaccettature che un Teatro riesce ad accogliere. Non solo generi diversi, bensì espressioni artistiche diverse, perché il Teatro è Il Palcoscenico.

Mi piace sottolineare come la proposta sia il frutto di un intenso e fruttuoso lavoro di squadra rispetto al quale rivolgo a tutti un vivo ringraziamento. Perciò, ci vediamo a teatro.

Innocente Stefano Marangon

Sindaco di Vigonza

Domenica 8 marzo 2020 alle ore 18

Alessandro Fullin

Suore nella tempesta

Testo di Alessandro Fullin con Alessandro Fullin, Tiziana Catalano, Diego Casale, Simone Faraon, Sonia Belforte, Paolo Mazzini, Sergio Cavallaro e Francesco Scalas

Regia di Alessandro Fullin

Coreografie Sergio Cavallaro

Scenografia Compagnia NuoveForme

Costumi Monica Cafiero

Tecnico luci Giorgio Tedesco

Dettagli

Alessandro Fullin si presenta nuovamente sul palco con gli attori della Compagnia NuoveForme. Questa volta un testo nato dialettale “Basabanchi”, pubblicato nel 2017 da Mgs Press. Una “piece” tutta giocata sul credo sessantottino della risata che ridicolizza e seppellisce il potere e che trova oggi nuovi obiettivi nello stigma nei confronti di atteggiamenti sessisti, razzisti, xenofobi ben rappresentati dall’outing dell’ ufficiale nazista Von Strudel che preferisce i fotoromanzi a Hitler. Tutto con la soave leggerezza e la mercuriale dinamica che Fullin riesce a imprimere alle sue rappresentazioni sfiorando appena l’invettiva politica e anticlericale, come quando esclama “sono 200 anni che siamo in questo convento e non abbiamo mai pagato l’IMU! La vicenda si svolge nel 1944 a Torino nel convento di via Monginevro dove un gruppo di suore, “Le Sorelle di Santa Tecla” – suor Palacinca, suor Camoma e la madre superiore, severa guardiana delle anime delle consorelle, che si aggira per il convento con il teschio di santa Sabina in mano “per farghe ciapar aria” – tentano di ripararsi dalla Tempesta della Storia. Alla loro porta bussano militari, disertori, persone in cerca di aiuto: torturate dalla fame, bombardate dagli americani, sorvegliate dalle SS, cosa succederà ancora alle nostre eroine?

Biglietti

Esodo, Suore nella tempesta Intero 15 euro – Ridotto 12 euro

La scimmia, Da Qui alla Luna, Piano Solo Intero 12 euro – Ridotto 10 euro

Or non vedi tu, Picablo, Omero-Iliade Intero 8 euro – Ridotto 4 euro

Carnet 3 spettacoli Teatro dei Ragazzi e delle Famiglie:

Intero 16 euro 10 euro Fino a 13 anni

Prenotazione Carnet, Biglietti:

info@echidnacultura.it

Tel. 371 1926476

Tel. 340 9446568

Biglietteria

Il giorno dello spettacolo un’ora prima dell’inizio. I biglietti prenotati vanno ritirati entro 15 minuti dall’inizio.

Riduzioni: Soci Coop Alleanza 3.0, persone over 65 e under 25, persone con indennità di accompagnamento, residenti a Vigonza, iscritti alla biblioteca comunale, iscritti Università Vigontina, Abbonati #TempoPresente e Ritratti d’Attore, possessori carnet Teatro dei Ragazzi e delle Famiglie; iscritti BelVedere Lab.; Alle persone con disabilità in carrozzina sono riservati 2 posti a rappresentazione (previa prenotazione) di cui uno gratuito

Si consiglia di controllare l’orario d’inizio degli spettacoli – posti numerati

Informazioni

Tel. 371 1926476 – 340 9446568 – info@echidnacultura.it

Tel 049 8090325 – ass.cultura@comune.vigonza.pd.it – www.comune.vigonza.pd.it

Info web

http://www.echidnacultura.it/appuntamenti/suore-nella-tempesta/

