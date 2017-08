“Dal Superbo al Superfluo” teatro al ristorante Strada Facendo a Padova

“Dal Superbo al Superfluo” la poesia in gioco di e con Vasco Mirandola l’unico poeta con la licenza estendibile alla pesca al piano il maestro Flavio Costa.

Poesie, aforismi, calembour, nonsense, disguidi semantici, associazioni libere, parodie, giochi fonetici, il gusto per la sterzata comica che si unisce ad una leggerezza del tono improntato ad una sorta di gentilezza, quasi ad instaurare tra poeta/attore e spettatore una complicità gradevole. L’autore si insinua tra le pieghe delle parole, le stana, le gonfia, le allaga, le illude, le spela, le spiega le allegra, le pettina, le intimidisce, le intontisce, le induce, le illude, le incolpa ma dopo chiede sempre scusa.

Vasco Mirandola, con l’ineccepibile accompagnamento sonoro del solido maestro Flavio Costa, con cui ha condiviso varie avventure semantiche, ci accompagna in un divertente exursus sugli autori che hanno giocato con le parole, dai primi del novecento a oggi, oggi compreso.

“Per certi versi Mirandola lavora sulle potenzialità nascoste nella lingua, ma lo fa non per accumulo, semmai per sottrazione, con una levità che è la stessa che nutre, da attore, la sua comicità.”

Appuntamento venerdì 4 agosto a Strada Facendo Ristorante Etico

cena ore 20, spettacolo ore 21.45

Via Chiesanuova 131 - Padova

info e prenotazioni: 342 8328505