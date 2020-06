Serata di presentazione del Progetto010: un supporto psicologico per i bambini della fascia 0-10

A tutti i genitori del comune di Cittadella, a tutti coloro che si occupano dei bambini e che hanno sentito la loro “voce” in questi mesi di isolamento, a tutti coloro che si chiedono come i nostri bambini torneranno ad incontrarsi e ad apprendere in modo sereno all’interno della nostra Comunità.

L’equipe di Progetto010 ha lavorato in questi mesi per raccogliere le vostre richieste ed è pronta a rispondere.

Si tratta di un progetto a cura di psicologi e psicoterapeuti rivolto a genitori, insegnati, educatrici ed adulti che affiancano i bambini della fascia 0-10. Uno spazio di confronto per elaborare nuove strategie e affiancare i ragazzi in questo periodo particolare, tutelando così la loro salute psicologica e il loro benessere emotivo.

L'evento

La serata di presentazione del progetto si svolgerà mercoledì 3 giugno alle ore 20.30.

Per partecipare vi basterà collegarvi alla piattaforma Google Meet al seguente link: https://meet.google.com/kmf-yhqc-pgy.

Nel corso della serata, ci sarà anche lo spazio per le vostre domande tramite la chat di Meet.

http://www.comune.cittadella.pd.it/news/serata-presentazione-

progetto010-progetto-di-supporto-psicologico-i-bambini-della-fascia-0-10