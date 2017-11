Sustainable Africa Day 2017 all’Orto botanico

Sustainable Africa Day 2017: la gestione integrata delle risorse idriche e dei rifiuti, una sfida per la cooperazione tra istituti universitari italiani e camerunensi. Riflessioni per sperimentare nuovi percorsi nel Veneto è uno straordinario evento che si terrà venerdì 17 novembre dalle ore 9 all’Orto Botanico di Padova.

La giornata, organizzata dal Dipartimento di Ingegneria civile, edile, ambientale dell’Università di Padova, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics du Cameroun, vuole essere un momento di incontro, scambio e riflessione per creare sinergie con altre istituzioni universitarie camerunensi con le quali l’Ateneo patavino ha stretto rapporti di collaborazione negli ultimi anni.

Dal 2012 e per 5 anni, il progetto “Master II in Ingegneria ambientale: Gestione integrata delle risorse idriche e bonifica ambientale nelle città africane” ha costituito un pilastro della cooperazione tra l’Università di Padova e l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) considerata la sua ambizione e i risultati raggiunti.

Finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze di pianificazione, esecuzione, monitoraggio, e manutenzione di interventi a favore di una gestione integrata delle risorse idriche in Camerun, il progetto ha consentito sia il rafforzamento delle capacità del capitale umano in un settore chiave per lo sviluppo sostenibile del territorio, sia la progressiva condivisione di metodi di pianificazione e gestione dei processi didattici e accademici inerenti la formazione.

Il principale risultato raggiunto risiede nell’ideazione ed erogazione di un Master in a più di 300 ingegneri camerunensi in Camerun.

L’Università degli Studi di Padova ha anche attivato da quest’Anno Accademico 2017-2018 la formazione quinquennale in ingegneria edili-architettura in Camerun con lo scopo di formare giovani ingegneri architetti in grado di dare un volto nuovo alle città africane in quanto il rapido processo di urbanizzazione in atto in Camerun e altri paesi africani è alla base di quelle che saranno le sfide strategiche con cui il mondo istituzionale e imprenditoriale sarà chiamato a confrontarsi nei prossimi anni per lo sviluppo sostenibile dei vari territori.

L’Ateneo di Padova è riuscito anche ad avviare con successo 5 master universitari di primo livello: Master in “Bioedilizia e management dei progetti immobiliari”, in “Gestione sostenibile dei rifiuti”, in “Geotecnica e calcolo delle strutture”, in “Tecnologie per l’energia solare nei paesi africani”.

L’attività di internazionalizzazione low tech e interculturale dell’Ateneo di Padova si fa con una mobilità annua media di 50 docenti italiani che si recano in Camerun per svolgere attività didattiche.

È stato lo stesso Presidente della Repubblica italiana Sergio Matarella, durante il suo viaggio in Camerun nel 2016, a consegnare i primi diplomi di Laurea magistrale in ingegneria civile e in Ingegneria ambientale ai primi laureati padovani in Camerun.

Questa cooperazione ha consentito nell’arco degli ultimi sei anni di formare 1059 giovani camerunensi nell’ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale e altri 900 studenti nell’ambito dei percorsi di Master Universitari di primo livello.

In occasione del convegno, sono previste le firme di nuovi accordi tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale (DICEA) con l’Università di Douala per l’attivazione di un master sullo sviluppo sostenibile, e con l’IFORD (Institut de Formation et de Recherche Démographiques) per l’attivazione di un master sulla pianificazione strategica dello sviluppo sostenibile. Durante il convegno sarà presente anche una delegazione del Politecnico dell’Università Gaston Berger di Saint Louis in Senegal per accordarsi con lo staff del DICEA sulle possibilità concrete di cooperazione in ingegneria civile.

È prevista la presenza del Rettore Rizzuto, Michele Bugliesi, Rettore Università Ca’ Foscari Venezia, Dominique Awono Essama, Ambasciatore del Camerun in Italia, Luca Zaia, Presidente Regione Veneto. Sergio Giordani, Sindaco di Padova.

