A Padova l'incontro "Quale svezzamento? Per fare chiarezza e scelte consapevoli"

Gusto e salute per il nostro bambino: a Padova l'11 gennaio 2020 alle ore 9.15 un incontro per fare chiarezza rispetto a una tematica così importante e comprendere le differenze delle varie scelte. Spiegazione della preparazione e cottura degli alimenti.

Per acquisire nozioni aggiornate e strumenti validi per affrontare con serenità questa tappa di crescita del bambino e di tutta la famiglia, conciliando le più recenti acquisizioni della ricerca scientifica con il buon senso della tradizione culinaria mediterranea e i principi dell’ alimentazione naturale, in linea con le raccomandazioni delle principali società scientifiche internazionali.

Incontro rivolto alla coppia (in caso il papà non possa partecipare, nonna o altro componente del nucleo famigliare) perché è un'occasione per condividere le informazioni, creare un progetto di salute comune alla famiglia.

Informzioni e contatti

