“Breaking the fear of front-end testing”, incontro a Uqido

Martedì 19 novembre, dalle ore 19, si terrà l’appuntamento con Uqido Talks About dal titolo “Breaking the fear of front-end testing”, a Padova nella sede di Uqido, in via Garigliano 52.

Ospite d’eccezione di questo incontro è Stefano Magni, sviluppatore front-end, Cypress Ambassador e docente, che parlerà di quanto è diffusa la pratica di scrivere test tra gli sviluppatori e del livello di maturità degli strumenti a disposizione.

Come abbattere la paura degli sviluppatori di scrivere test?

Durante la serata Stefano Magni mostrerà i principali vantaggi dello scrivere test per il codice; darà risposta ai dubbi che tengono lontani dallo scrivere test o che, in genere, fanno desistere gli sviluppatori dopo il primo approccio; indicherà come approcciare in modo profittevole il mondo delle metodologie di testing e trarne vantaggio anche nel breve periodo.

Alla fine del suo intervento Stefano fornirà inoltre una serie di risorse di approfondimento e di strumenti utili a facilitare l’ingresso nel mondo del testing e mettere in pratica quanto mostrato durante il talk.

Stefano Magni

Stefano è appassionato di testing, automazione e learning. Ha sviluppato tutte le tipologie di UI: giochi, configuratori di prodotto, tool di disegno, website ad elevato grado di responsività e app mobile. Ama creare prodotti di qualità, condividere le sue conoscenze e lavorare in team appassionati.

Il format Uqido Talks About

Il format nasce dalla voglia di confronto e contaminazione, dall’intento di migliorare ogni giorno e di fare della sede di Uqido una moderna agorà in cui si affrontano le tematiche più diverse: dallo sviluppo software all’arte, passando per le nuove tecnologie e lo sport. Il minimo comune denominatore è la possibilità di apprendere qualcosa di nuovo, di conoscere diversi punti di vista e di volgere uno sguardo a mondi solo apparentemente distanti.

Questo è il link per la registrazione, con tutti i dettagli.